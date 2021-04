A 23 años de su muerte, revelan las ÚLTIMAS PALABRAS de la princesa Diana

Aunque sucedió hace más de veinte años, la muerte de la princesa Diana sigue siendo un tema muy triste y confuso para muchos, pues existe una enorme cantidad de teorías al respecto. Sin embargo, ahora el hombre que la atendió antes de morir reveló cuáles fueron sus últimas palabras.

La exesposa del príncipe Carlos, de Inglaterra, falleció el 31 de agosto de 1997 durante un choque en un túnel cercano al puente de Almá, en Paris. De acuerdo con algunos reportes, durante el impacto la princesa no tuvo ninguna lesión física externa, y los servicios de emergencia relatan que se encontraba solamente en shock, cuando ellos arribaron.

En entrevista con el diario The Sun, Xavier Gourmelon, un bombero que fue quien llegó a auxiliar a la madre de los príncipes William y Harry en el lugar de su accidente, aseguró que ella estaba aterrada pero consciente.

“La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. No había sangre visible en su cuerpo, solo una lesión en el hombro izquierdo. Me miró y me preguntó: ‘¡Dios mío! ¿Qué pasó?’”, relató el sujeto.