¡Alerta! Reportan BROTE de SALMONELA por culpa de un ANIMAL silvestre en EU

Un brote de salmonela en varios estados de Estados Unidos fue identificado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta agencia del gobierno norteamericano, se han confirmado 19 casos de ciudadanos infectados por la salmonelosis; una especie de ave silvestre también se ha infectado y se le señala como la diseminadora de la enfermedad.

Al 30 de marzo de 2021, se había informado de un total de 19 personas infectadas con la cepa del brote de Salmonella Typhimurium en ocho estados que son:

California

Kentucky

Misisipí

New Hampshire

Oklahoma

Oregón

Tennesse

Washington

Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 26 de diciembre de 2020 al 16 de marzo de 2021.

Las edades de las personas enfermas oscilan entre los 2 meses y los 89 años, con una mediana de edad de 16 años, y el 63% son mujeres. De las 17 personas con información disponible, 8 han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.

Un pequeño pájaro es el sospechoso detrás de las infecciones

Los pájaros cantores silvestres, como los pinos, se pueden encontrar en todo Estados Unidos, por lo que este brote puede no limitarse a los estados con enfermedades conocidas. Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho más alto que el número informado porque muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba de Salmonella . Además, es posible que aún no se notifiquen enfermedades recientes, ya que generalmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona enferma es parte de un brote.

Los funcionarios de salud pública estatales y locales entrevistan a las personas sobre los animales con los que tuvieron contacto la semana antes de que se enfermaran.

De las 13 personas entrevistadas, 9 (69%) informaron tener un comedero para pájaros y 2 (15%) personas informaron haber tenido contacto con un ave silvestre enferma o muerta. Diez personas tienen mascotas que tuvieron acceso o contacto con aves silvestres.

El 1 de abril de 2021, los CDC emitieron un aviso de investigación sobre este brote para recordar a las personas que no deben tocar ni alimentar a las aves silvestres con las manos desnudas y siempre lavarse las manos después de tocar aves silvestres, comederos para pájaros y baños para pájaros.