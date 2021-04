Alberto Fernández, presidente de Argentina, da positivo al Covid-19 en su cumpleaños

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que después de presentar síntomas característicos del Covid-19, se realizó un test de antígeno en el que resultó positivo. Comentó que se encuentra aislado, "cumpliendo el protocolo vigente" y siguiendo las instrucciones de su médico personal.

A través de su cuenta deTwitter, el mandatario explicó que presentó un cuadro de fiebre de 37.3 grados y un leve dolor de cabeza, malestares suficientes para realizarse el test. Sin embargo, ahora se encuentra a la espera del resultado de la prueba PCR.

De manera responsable, Fernández dijo que le informó a todas las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas para que se realicen las pruebas pertinentes y se pongan en aislamiento en caso de dar positivo.

¿Cómo se encuentra el presidente Alberto Fernández?

En el hilo de menajes que el mandatario lanzó dijo que se siente físicamente bien, terminó el día de esta manera el cual resultó ser su cumpleaños:

"Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento".

Finalmente le pidió a todos los argentinos que sigan las recomendaciones sanitarias, pues "es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos".

Alberto Fernández ya estaba vacunado contra el Covid-19

El presidente Alberto Fernández ya había recibido la vacuna AntiCovid, el pasado 21 de enero, Sputnik V. "Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo", manifestó en aquella ocasión.

