¡Se ponen de acuerdo! EU y China cooperarán para enfrentar el cambio CLIMÁTICO, aquí los DETALLES

Estados Unidos y China, los dos mayores contaminadores de carbono del mundo, acordaron cooperar para frenar el cambio climático con urgencia, pocos días antes de que el presidente norteamericano, Joe Biden, organice una cumbre virtual de líderes mundiales para discutir el tema.

El acuerdo fue alcanzado por el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y su homólogo chino, Xie Zhenhua, durante dos días de conversaciones en Shanghai la semana pasada, según un comunicado conjunto.

China es el mayor emisor de carbono del mundo, seguido de Estados Unidos. Los dos países expulsan casi la mitad de los gases de combustibles fósiles que están calentando la atmósfera del planeta. Por ello, su cooperación es clave para el éxito de los esfuerzos globales para frenar el cambio climático.

Este domingo, Kerry dijo a reporteros en Corea del Sur que los dos países acordaron "elementos críticos sobre hacia dónde tenemos que ir". Pero el exsecretario de Estado dijo: "Aprendí en la diplomacia que no se da la espalda a las palabras, se pone en acción. Todos necesitamos ver qué pasa".

Al señalar que China es el mayor consumidor de carbón del mundo, Kerry dijo que él y los funcionarios chinos tuvieron muchas discusiones sobre cómo acelerar una transición energética global.

"Nunca he rehuido expresar nuestros puntos de vista compartidos por muchas, muchas personas de que es imperativo reducir el carbón, en todas partes" , dijo.

Biden ha invitado a 40 líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping, a la cumbre del 22 al 23 de abril. Se espera que Estados Unidos y otros países anuncien objetivos más ambiciosos para reducir las emisiones de carbono antes o durante la reunión, junto con la promesa de ayuda financiera para los esfuerzos climáticos de las naciones menos ricas.

Mientras Kerry todavía estaba en Shanghai, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, señaló el viernes que es poco probable que China haga nuevos compromisos en la cumbre de la próxima semana.

"Para un país grande con mil 400 millones de habitantes, estos objetivos no se cumplen fácilmente", dijo Le durante una entrevista con The Associated Press.