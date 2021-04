Usan canción de Pink Floyd para reclamar el regreso a clases: VIDEO

Se hizo viral un video en el que un grupo de personas utiliza una canción de Pink Floyd, para exigir el regreso a clases para los niños en Argentina. En el clip se le cambia la letra a la canción Another brick in the wall y así hablar sobre la supuesta necesidad que se reinstauren las clases en los salones.

Nosotros odiamos la educación online / Realmente sentimos perdida de control / Ya no recordamos matemáticas y física / Nos gustaría que nos dejaran trabajar solos / ¡Hey! Gente, llévenos de nuevo a la escuela, se puede escuchar en inglés, al ritmo de la canción de 1979.

NO CIERREN LAS ESCUELAS pic.twitter.com/m7OKXa3VIy — maxi ferraro (@Maxiferraro) April 16, 2021

Critican el uso de Another Brick in the wall

El video fue utilizado por la oposición argentina, para criticar la medida del presidente Alberto Fernández de cerrar las escuelas y mantener las clases digitales para evitar contagios por Covid-19.

Pero después de que se publicara el video, fue duramente criticado en redes sociales. Another brick in the wall es una canción que se creó para cuestionar el autoritarismo y el sistema educativo dentro de las escuelas.

Aunque a otras personas, la traducción y la edición del video les pareció creativas, simulando una sesión de clases virtuales y todos los alumnos en los pequeños recuadros en la computadora.

