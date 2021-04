Tercera ola de contagios puede ser la más dura para Alemania, advirtió Angela Merkel

La elevada tasa de contagios por COVID-19 en Alemania en la tercera ola que enfrenta el país europeo puede ser la más dura hasta el momento, indicó Angela Merkel, canciller alemana.

Durante su participación en la inauguración de la feria Hannover Messe, en su edición digital, Merkel aseveró el futuro y la recuperación de la economía alemana va a depender del control en la tasa de contagios.

"Incluso una vacunación rápida no es garantía de que más mutaciones del virus no se propaguen por todo el mundo, contra las cuales nuestras vacunas ya no funcionan o con menos eficacia", destacó la funcionaria.