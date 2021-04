Perú: Hallan cédulas marcadas a favor de Fujimori durante jornada electoral

Este domingo se llevan a cabo las elecciones en Perú, donde los ciudadanos elegirán a su futuro presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas de la República y 5 parlamentarios andinos. Se trata de las elecciones más importantes que tendrá el país latinoamericano en los últimos años.

Los contendientes por la presidencia de Perú

Cabe mencionar que los contendientes por la presidencia son Keiko Fujimori, hija mayor del encarcelado, el radical de izquierda, Pedro Castillo, y el economista liberal Hernando de Soto. Fujimori había liderado las encuestas desde hace unas semanas e incluso ayer, un día antes de la contienda política.

Sin embargo, y antes de que terminen las votaciones para dar inicio al conteo de votos, se ha denunciado a través de redes sociales el supuesto fraude, pues algunas de las cartillas electorales ya estaban marcadas. Fue la Policía Nacional de Perú quien indicó que fueron dos células ya marcadas antes de que un votante la tocara siquiera.

¿Posibilidad de Fraude?

Una electora manifestó el hecho a través de redes sociales, expresó que en su casilla de votación, misma que se encuentra dentro de la Universidad Alas Peruanas de Pueblo Libre, se encontraron dos células marcadas con la opción del partido de derecha de Keiko Fujimori.

Algunos ciudadanos afirmaban que esto se esperaba de una Fujimori y que en caso de ser responsable, "se va a ir presa". La mujer que denunció el hecho dijo que se percató de que las células de votación marcadas mientras buscaba todo lo necesario para dar inicio a la jornada electoral en su casilla correspondiente.

“Yo he estado recorriendo el centro de votación de la Universidad Alas Peruanas para ver si los miembros de mesa ya están y entonces me doy con la sorpresa de que en esta ánfora había algo sospechoso y me acerco, y saco estas cédulas marcadas”, dijo.

La Policía ya se pronunció al respecto

Hasta ahora, el general de la Policía Nacional de Perú, Jorge Angulo informó que recibieron la denuncia de la ciudadana y ya se dio aviso a la Fiscalía e instituciones correspondientes del proceso electoral.

En el marco de las #EleccionesGenerales2021 y de acuerdo a la Ley n.º 28480, personal policial viene ejerciendo su derecho al sufragio. Asimismo, resguardan los locales de votación y los diferentes servicios a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía. pic.twitter.com/v5ANH92o3x — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 11, 2021

