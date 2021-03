¿Kate Middleton mintió? Meghan Markle asegura que fue la duquesa quien la hizo LLORAR

Las declaraciones de Meghan Markle que dio en la entrevista con Oprah Winfrey siguen causando revuelo, especialmente ahora que confesó que los rumores que señalaban que hizo llorar a Kate Middleton, en realidad eran, al contrario.

La esposa de Harry, se vio en vuelta en una polémica unas semanas después de su boda pues, según E! News, Middleton terminó llorando porque a Markle no le parecía bien el atuendo que se había elegido para las damitas de honor, incluida a la hija del príncipe William, Charlotte.

En esos días, los titulares señalaron a la exactriz como la culpable del conflicto entre ambas, hasta ahora que Meghan confesó que la verdad fue la duquesa de Cambridge quien se molestó.

"Unos días antes de la boda, estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de las damitas de honor, me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos. Y pensé, en el contexto de todo lo demás que estaba sucediendo en esos días previos a la boda, que no tenía sentido no estar simplemente haciendo lo que sea, lo que todos los demás estaban haciendo, que era tratar de brindar apoyo, sabiendo lo que estaba pasando con mi papá y lo que no”.