El oscuro SECRETO detrás de la FOTO de Meghan Markle; dos años después la sigue ATERRORIZANDO

Durante la entrevista que tuvo el pasado 7 de marzo con Oprah Winfrey, Meghan Markle reveló algunos detalles sobre cómo fue convertirse en parte de la realeza, y aceptó que hay un momento en específico, y una foto que le trae muy malos recuerdos.

La exduquesa de Sussex detalló que, durante su embarazo, se enfrentó a un problema de salud mental pues ya no tenía ganas de continuar con su vida. Esto, a causa de los constantes titulares en su contra, las críticas y también algunas conductas racistas que la familia real hizo sobre su bebé.

Sin embargo, ella trataba de seguir mostrándose tranquila y sonriendo frente a las cámaras, pues así debía ser. Y esto se vio reflejado durante un evento en 2019, cuando Meghan y Harry acudieron a una premiere del Cirque Du Solei.

“Una de las cosas que más me persigue es esa fotografía que alguien me envió, [Harry y yo] habíamos asistido a un evento oficial al Royal Albert Hall", declaró.

De acuerdo con la exactriz, la instantánea la retrataba llegando al lugar de la mano de su esposo, luciendo un vestido azul de lentejuelas y manga larga que resaltaba su pancita de embarazo.

Markle narró que, una persona cercana a ella se la reenvió porque consideraba que se veía radiante en el lugar, pero cuando le echó un vistazo, recordó que en realidad estaba atravesando por una dura crisis. Incluso aclaró que mientras las luces estaban prendidas sonreía, pero en cuanto se apagaban comenzaba a llorar en cada acto del espectáculo.

De hecho, destacó que originalmente no estaba planeada su participación, e incluso antes de partir Harry le comentó que no pensaba que fuera lo mejor que lo acompañara, pero ella respondió diciéndole que temía de lo que podría hacerse si se quedaba a solas en un momento tan complicado.

Oprah continuó preguntando a la estadounidense si esos pensamientos suicidas eran constantes, y ella aceptó que durante algunos meses así fue.

“Estaba avergonzada de admitir lo que me pasaba y al mismo tiempo, avergonzada de tener que decírselo a Harry por lo mucho que él había sufrido. Pero sabía que, si no lo decía, lo haría. Y yo... simplemente ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador”.