Esposa de Juan Guaidó: ¡Cuando las mujeres denunciamos, el problema es que no nos creen!

La esposa del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, afirma en entrevista con El Heraldo de México que a pesar de que la mujer puede cohibirse en denunciar el acoso o el maltrato, hay que seguir haciéndolo. “Hay cosas que uno deja de contar, de hablar, uno se puede cohibir en denunciar lo que pasa alrededor todo el tiempo, y digo: ¿volver a denunciar?, ¿valdrá la pena?; creo que es importante seguir haciéndolo, hay que denunciar, no se puede normalizar la persecución, porque el gran problema es cuando las mujeres denunciamos y no se nos cree”.

La joven esposa del líder opositor, al que más de 20 países siguen reconociendo como presidente interino de su país, comenta como ha sido su papel al lado de Guaidó y del acoso al que se ha enfrentado, que hoy en día ha aumentado en las mujeres, dice: “No ha sido fácil, sobre todo en estos dos años, cuando te toca ser la cara visible de todo este proceso, hemos trabajando por nuestro país y contribuyó con lo que me corresponde; por supuesto esos escenarios han cambiado. Ahora mi casa está rodeada de funcionarios del régimen, constantemente me acosan, al igual que a mi familia y a mis vecinos, todos los días tengo dos patrullas que van conmigo a todas partes, se me hostiga. En mi país el régimen jamás ha optado por políticas que protejan a la mujer, que nos respalden. Lo que yo vivo hoy, es lo que toda mujer venezolana vive, acoso y persecución.

En esta pandemia muchas mujeres están encerradas con el acosador o abusador, esto ha desatado una tasa de mortalidad femenina en situaciones atroces. Hoy, cada 38 horas muere una mujer en manos violentas y los cuerpos de seguridad no nos protegen, no hay herramientas para denunciar y defendernos. Y al acosador o violador no le importa, porque saben que cuando se le denuncia, no le harán nada".

Fabiana, de 28 años, expresa el rol que tiene la mujer en la actualidad, pese a las diferentes adversidades que ha tenido: “Cada vez hay más mujeres que levantan la voz y lo seguirán haciendo. Esto ha hecho que haya una solidaridad inmediata, porque hay crímenes imposibles de ocultar, quedando impunes en su mayoría.

La sociedad en general y el mundo entero, sobre todo en América Latina donde vemos tanto machismo, cuando las mujeres denunciamos, alzamos la voz y nos unimos, hay una solidaridad inmediata, tratamos de que nos crean a la primera”.

Rosales de Guaidó comenta lo que espera para este 8 de marzo (día internacional de la mujer), y lo que ella le exigiría a los gobiernos, así como lo que le ha pedido a su esposo a favor de las mujeres, aclara: “En nuestro país, sin duda alguna lo vamos a conmemorar en las calles, protestando, tenemos que participar activamente exigiendo nuestros derechos, aquí sigue habiendo presas políticas, que son torturadas, y estaremos en las calles protestando por tantas mujeres maltratadas, por el sistema de salud tan precario que tenemos. Por esto y por tantas cosas, hay que seguir en las calles.

A los gobiernos les exigiría que sean sensibles al dolor de una mujer, no esperar a que maten a una sola para creerle. En un país como el mío, donde están todos los problemas al tope, hay muchísimo que exigir; que haya más políticas públicas donde la voz de la mujer sea tan importante, que tenga peso. A mi esposo le he pedido que no haya tibieza en implementar acciones de ayuda para las mujeres. Hemos llevado un programa de acción humanitaria nunca antes visto, que lleva enfermedades de alto costo y ha sido contra todo pronóstico, en contra del régimen y de todos los obstáculos que nos han puesto, el cual está conformado por hombres y mujeres.

Dentro de nuestras acciones hemos tratado de estar con el pueblo venezolano para que no ocurran injusticias. Mi objetivo no es enfocarme en un sistema o en un sector de la población, si yo como mujer puedo ayudar a los hombres, lo haré, así como ayudar a más mujeres para que salgan de su condición de violencia intrafamiliar. Si puedo ser pionera en políticas que nos acompañen, hay que seguir haciéndolo”.

Por Rossi Sotelo

