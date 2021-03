"WOMAN" y el Día Internacional de la Mujer: El documental que debes ver este 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, el documental “Woman” intenta dar voz a las mujeres en el mundo, es sin duda una muy buena opción para ver a falta de la manifestación 8m en Madrid.

El documental recoge los testimonios de dos mil mujeres en cincuenta países distintos. Fue realizado por los cineastas Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand, aquí puedes ver el tráiler publicado en la cuenta de Youtube de EFEminista:

En las entrevistas se incluyó a mujeres desde granjeras hasta jefas de estado, conductoras de autobús y sexoservidoras. El documental dura casi dos horas y se estrenó este viernes para que las mujeres cuenten sus historias en temas como el trabajo, el día a día en sus hogares o la vida con sus parejas.

Hay ejemplos de víctimas del Estado Islámico, mujeres atacadas con ácido por sus parejas y víctimas de violencia sexual. Ese es solo un pequeño reflejo de la realidad de las mujeres en el mundo.

Aunque también tocará experiencias difíciles como violencia de género, mutilación genital y violaciones, de igual forma se les dio voz para contar cómo experimentan la maternidad, el cáncer o la menstruación. Incluso cuáles son sus inquietudes, sueños, miedos o logros.

Día Internacional de la Mujer y manifestación 8m

Anastasia Mikova dijo que la idea de realizar el documental surgió antes del estallido del Me Too y el caso Weinstein. “Nos dimos cuenta de que era necesario dar una voz y abrir una puerta para todas ellas. Y no porque nosotros quisiéramos hacerlo, sino porque las mujeres lo necesitaban”, añadió.

“Las mujeres nos miraban con suspicacia, nos preguntaban qué hacíamos allí. Los hombres, en cambio, estaban deseando ponerse delante de la cámara”, recordó Yann Arthus-Bertrand.

Conforme avanza el documental da la sensación de que el mundo se ha organizado bajo la premisa de que ellos mandan. El metraje se ha proyectado en festivales alrededor del mundo como el Festival de Göteborg y el Her Docs Film Festival de Polonia. Ahora con el Día Internacional de la Mujer llega a las salas de cine.

chp