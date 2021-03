¿Más teorías conspirativas? Prelados en EU piden no recibir la VACUNA de J&J si hay otras disponibles

Las teorías conspirativas vuelven a rodear a las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, esta vez son difundidas por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. La institución católica ha hecho un llamado a sus feligreses y les pide que, si es posible, no se apliquen la vacuna perteneciente a Johnson & Johnson. ¿Cuál es su argumento en contra de esta dosis?

A tan sólo días de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobara el uso de emergencia de la vacuna de dicho laboratorio, la congregación se posiciona en contra de ésta.

De acuerdo con un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de EU, la fórmula tiene "riesgos morales", pues aseguran que está producida de células extraídas del tejido de fetos abortados en la década de 1980, lo que la iglesia considera inaceptable. Por ende, instan a su comunidad a no colocarse esa inyección y optar por las de Pfizer o Moderna, que también se distribuyen en el país.

No obstante, el Vaticano aclara que si no hay otra opción disponible, los católicos pueden aceptar la de Johnson & Johnson, lo cual se verá como algo moralmente aceptable. La máxima institución no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de los miembros estadounidenses.

Además, la Conferencia no proporcionó las fuentes de información que se emplearon para dicho argumento, por lo que se cree que podrían haber sido víctimas de las llamadas fake news.

Por su parte, J&J declaró a CNN a través de un comunicado que no hay ningún tejido fetal en su vacuna:

"Estamos orgullosos de llevar nuestra vacuna covid-19 al mundo y de contribuir a poner fin a esta pandemia. Nuestra vacuna covid-19 de inyección única utiliza un vector de adenovirus no infeccioso inactivado – – similar a un virus del resfriado – que codifica la proteína del «pico» (S) del coronavirus, y no hay tejido fetal en la vacuna. Podemos fabricar cientos de millones de dosis utilizando nuestro sistema de línea celular diseñado y esperamos poder administrar esas dosis en todo el mundo y ayudar a satisfacer la necesidad crítica" se indicó en el reporte.

Asimismo, la Casa Blanca rechazó la declaración de la Conferencia de Obispos.

Anteriormente, los especialistas médicos han enfatizado la importancia de colocarse la vacuna que esté disponible para así detener la propagación del virus SARS-CoV-2 y a la vez, evitar más muertes.

