Una variante de Covid-19 capaz de ESQUIVAR las VACUNAS podría llegar si las personas no se cuidan; indica experto

Conforme avanza la vacunación contra Covid-19 en Estados Unidos, los residentes han comenzado a relajar las medidas para evitar la propagación del virus. Esto podría originar una cuarta ola de contagios con consecuencias fatales. Por ello, los especialistas del país hacen un llamado a la población para que sigan implementado los cuidados cautelares, de lo contrario, sería como "empezar de nuevo".

Si bien el panorama es más favorable que hace algunos meses, el coronavirus aún representa una amenaza severa para los estadounidenses. Al respecto, el Dr. Chip Schooley, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Diego, declaró a The San Diego Union Tribune que bajar la guardia podría abrirle aún más puertas al virus y causar graves daños.

"Tener personas que no están vacunadas saliendo a lugares cerrados sin máscaras, simplemente le da al virus más oportunidades de anotar un gol y eso no es realmente lo que queremos hacer en este momento" aifrmó Schooley.

Además, dijo que entiende bien que muchos ya tienen tentación de salir a divertirse despreocupadamente, pero que esto sólo debe reservarse para quienes ya han completado el esquema de vacunación contra Covid-19. Al igual, insta a la población a resistir un poco más, en especial ahora que la aplicación de dosis vs. SARS-CoV-2 avanza rápidamente.

"No es como si estuviéramos en una situación en la que esperamos recibir una vacuna algún día y le estamos pidiendo a la gente que espere un tiempo indeterminado. La tenemos, sabemos que funciona y necesitamos unas pocas semanas más para volver a meter a esta cosa (Covid-19) en la botella".

Schooley afirmó que si los estadounidenses continúan abandonando las medidas cautelares, las infecciones simultáneas podrían volver a multiplicarse con gran velocidad muy pronto, saturando una vez más los hospitales y generando más muertes. A la vez, el personal médico se vería obligado a darle atención sólo a quienes tienen más probabilidades de salvarse.

Eso no es todo. La extrema despreocupación crearía el escenario perfecto para que más variantes del Covid-19 llegaran al territorio, provocando padecimientos más graves. Incluso, podría llegar una mutación que sea capaz de esquivar las vacunas que existen actualmente:

"Simplemente no queremos estar en una situación en la que surja una variante que no podamos controlar con las vacunas que tenemos disponibles. No queremos tener que empezar de nuevo".