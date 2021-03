¡Una pesadilla! Jóvenes quedan "VOLANDO" a más de 10 metros de altura, tras ROMPERSE juego mecánico

Dos adolescentes que asistieron al parque temático Old Town en Kissimmee, Florida, nunca imaginaron que quedarían suspendidos a más de 10 metros de altura luego de que el juego al que se subieron sufrió una falla y ya no pudo descender.

El incidente ocurrió el pasado 25 de marzo cuando uno de los cables de un juego llamado Slingshot ride -una especie de catapulta que "lanza" a las personas hacia arriba- se rompió, por lo que dos jóvenes quedaron en el aire por alrededor dos horas, según la agencia UPI.

Afortunadamente, nadie resultó herido durante el percance.

El Departamento de Bomberos del Condado de Osceola y EMS publicaron imágenes sobre el rescate en su página de Facebook, donde confirmaron que trabajaron con el Departamento de Bomberos de la ciudad de Kissimmee para rescatar a los adolescentes.

FOTO: Facebook Osceola County Fire Rescue and EMS

Las fotos del incidente muestran grúas de rescate elevadas hasta el juego mecánico, que colgaba entre 30 y 40 pies del suelo.

El percance ocurrió debido a que uno de los cables que no soportaban carga se rompió mientras los adolescentes todavía estaban en el juego, informó Click Orlando. Sin embargo, según los investigadores locales, esa atracción tiene una característica de seguridad que no permitirá que baje si ese cable no está funcionando.

Según los informes, el juego pasó su última inspección, que se llevó a cabo el 19 de marzo. La compañía dice que también realiza inspecciones diarias de sus atracciones.

FOTO: Facebook Osceola County Fire Rescue and EMS

"Si algo como esto sucede, es muy inusual para empezar, pero si sucede, entonces tenemos un sistema de respaldo y todo salió bien. La única situación desafortunada es que (los jóvenes) estuvieron suspendidos en el viaje durante unas horas", dijo el director de marketing y ventas de Old Town Slingshot, John Stine, a Click Orlando.

CRS