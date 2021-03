Mhoni Vidente: Amor, salud y dinero para los horóscopos de hoy 27 de marzo

Este fin de semana es importante, porque mañana comienza la Semana Santa y muchos cambios se darán en las vidas de las personas. Son momentos de tomar decisiones en todas las facetas de la vida, de salir adelante y de arreglar los problemas que hay en el trabajo, en la casa, en la salud y el amor.

Aries

Fin de semana para seguir con los festejos y sentirte pleno en tu vida personal. Pero recuerda alimentar a tu signo con logros en cuestiones laboral y económica para sentirte orgulloso. Tu golpe de suerte será el sábado con los números 03 y 28. Trata de ser prudente y no comentar nada de los demás, así te quitarás chismes y malos entendidos. No descuides a tu pareja pues el amor se alimenta de hechos y detalle. Cuidado con problemas de insomnio, haz ejercicio en las mañanas para que tu cuerpo pueda descansar en las noches.

Los números de la suerte de Aries son 3 y 28

FOTO: Archivo

Tauro

Es momento de poner fin a todo eso que te estresa demasiado y que tú puedes controlar pero de los demás que están a tu alrededor no. Tu signo siempre busca la recompensa económica y eso está bien, pero trata de alimentarte también de lo espiritual para sentirte más pleno. Te invitan a salir de viaje por cuestión de trabajo, eso te ayudará a tener éxito en tus proyectos. Un familiar te pedirá ayuda económica en estos días. Cuídate de problemas de alcohol y vicios para mantenerte saludable. Tendrás un golpe de suerte con los números 24 y 50.

Géminis

Considera no dejarte llevar por ilusiones falsas y buscar un futuro más objetivo y constante para llegar al triunfo. Evita gastar demasiado y piensa en el ahorro. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 27. Cuídate de problemas del riñón o hígado, necesitas ir con el médico para evitar cualquier contratiempo. Un amigo te invita a salir de viaje. Que la pandemia no detenga tus planes en Semana Santa, pero haz las cosas con precaución.

Cáncer

Fin de semana de muchas sorpresas agradables a tu alrededor. Recibirás visitas de personas que viven lejos y te dará mucha alegría. Serán días con energías positivas en tu vida laboral, por eso no lo dudes y trata de poner un negocio para progresar más. Cuídate de problemas con amigos de trabajo y de no darle tanta importancia a lo que dicen los demás de ti. Llegará una sorpresa económica con los números 04 y 77. Cuida tu salud y aprende a comer más saludable. Te busca un amor nuevo de Piscis o Libra que será muy compatible contigo.

Leo

Haz a un lado las indecisiones en tu vida laboral. Si no te sientes a gusto en tu trabajo, busca otro y deja de sufrir. Este sábado te llenarás de bendiciones y deberás agradecer para que lleguen a tu vida más triunfos. Te viene un golpe de suerte con los números 03 y 29. Recibes la invitación para una fiesta familiar, sólo cuídate de los contagios y sigue protegiéndote porque todavía estamos en pandemia. Tramitas tu visa y pasaporte para poder salir de viaje.

Leo recibirá una invitación a un viaje importante

FOTO: Archivo

Virgo

Tendrás mucho trabajo extra, pero también más ingresos con los que no contabas. Trata de ordenar tu vida personal para que no te sientas tan presionado. El elemento de tu signo es tierra y eso te hace esperar mucho de los demás y sentirte defraudado constantemente, por eso es mejor no esperar nada de nadie y alcanzar lo que necesitas para ser feliz. Vienen días para ser más tolerante contigo mismo y con las personas que amas. Te invitan a pasear y será un amor nuevo de Aries, Géminis o Capricornio que será muy compatible contigo. Tus números son 06 y 23.

Libra

La suerte estará a tu favor, pues atraviesas por una etapa de abundancia y la llegada de dinero que no esperabas. Tu signo siempre trata de hacer el bien a los demás y eso te genera recompensas. En estos tres días vendrá lo que tanto deseas. Cuidado con problemas de vecinos o compañeros de trabajo, recuerda que ellos no son tu familia y que están de paso en tu vida, así que no te alteres por situaciones ajenas. Atento a problemas de migraña y nervios; sigue con el ejercicio que eso te mantendrá más saludable. Tendrás un golpe de suerte este con los números 08 y 21.

Escorpión

Tendrás mucho trabajo que te dejará dinero extra, pero piensa en ahorrar para que te puedas cambiar de casa o comprarte eso que tanto deseas. Recuerda que tu signo está con suerte gracias a que los astros atraviesan por la constelación de Escorpión y eso hace que te llegue la abundancia. Sólo cuídate y aléjate de personas que no son buenas contigo. Reacomoda tu clóset y así moverás las energías que están estancadas. En el amor seguirás de conquistador, pero nada estable. Tu signo está en la etapa de salir con varias personas a la vez y hasta a mediados de este año te llegará un amor que será más formal. Tus números de la suerte son 31 y 29

Sagitario

El trabajo es pesado y los días recientes han sido difíciles. Sólo trata de no estresarte tanto y verás que tendrás más productividad en todo lo que realices. Decides cambiarte de casa para estar más cerca de tu trabajo. Cuídate de problemas de estómago y sigue con la dieta para que te sientas de lo mejor. En el amor seguirás estable, conociendo personas pero nada de compromiso. Te llega un dinero extra con los números 00 y 34. Usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar todo lo negativo que te pueda rodear.

Capricornio

Tu mente estará al mil por ciento para definir acciones que ayuden a que tu vida marche de lo mejor. Controla tus impulsos, enojos y celos, que eso a veces daña mucho tu vida personal. Te proponen un negocio o trabajar en algo de gobierno, acepta que te irá de lo mejor. Recuerda que las energías cósmicas estarán muy presentes para que llegues a triunfar, pero debes de ser cauteloso con tus amigos y no darles toda la confianza para que no te llenes de envidias. Cuidado con el cuello y dolores de cabeza; cambia el colchón de lugar para que las energías estén en movimiento. Tendrás una nueva oferta de trabajo

FOTO: Archivo

Acuario

Arreglas asuntos familiares y de trabajo. Serán tres días de mucha actividad que te harán estar con la mejor actitud, sólo no llenes la mente de desconfianzas y celos para que te puedas sentir pleno. Tu signo es de aire y eso te hace tener siempre la solución adecuada para cada problema, desempeñarte como un verdadero jefe y tener un negocio propio. Hablarás con tu pareja de dar formalidad a la relación y convertirse en padres este año. La era de Acuario reinará este año para favorecer al signo. No olvidemos que 2021 traerá triunfos en cuestiones políticas y de leyes, es decir todo lo referente al servicio social.

Piscis

Aprenderás a estar en paz contigo mismo y no buscar tanto el drama. El elemento de tu signo es el agua y eso te detona muchas alegrías y a la vez muchas tristezas. No caigas en depresiones ni angustias que no son tuyas para que puedas estar feliz. Vienen tres días para tomar decisiones, crecer en lo económico y empezar ese cambio laboral o poner un negocio propio. Recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Tendrás mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás de lo más seguro en tu relación. Te viene un golpe de suerte con los números 06 y 88.​

