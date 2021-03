¡Hay trabajo! AQUÍ puedes aplicar si eres recién EGRESADO; gana hasta 49 MIL 600 dólares por año

Ser un egresado de cualquier carrera es algo duro, muchos empleadores piden cierta experiencia que ya no sólo va de meses sino hasta años en la vida laboral; no obstante, hallar un lugar en el que esto no sea una norma puede ser fácil si continúas en este texto por algunos minutos, incluso te contaremos de opciones laborales en las que podrías ganar más de 40 mil dólares al año.

Prepara tu CV y busca papeles importantes como tu certificado de estudios y hasta la identificación oficial para aplicar a estas vacantes de trabajo.

Customer Service

Workway es una de las principales empresas nacionales de contratación de personal que coloca a candidatos calificados en busca de empleo en todo el país en puestos temporales y de contratación directa en una variedad de campos especializados.

Actualmente, buscan graduados universitarios a un puesto basado en el servicio al cliente en el que se capacitará en varios departamentos y desarrollará una carrera. El Representante de Servicio al Cliente ayudará a los clientes brindándoles información sobre la cuenta, ayudará a resolver problemas importantes y colaborará con el equipo para lograr resultados. Esta posición comenzará como una posición remota.



Salario: 30 - 40 mil dólares anuales.

Ve más de la vacante acá: https://g.co/kgs/qCvbVr

Asociado de marketing por correo electrónico

Los asociados crean campañas de marketing por correo electrónico que notifica a los clientes sobre eventos próximos de una empresa, lanzamientos de nuevos productos. También administran y crean bases de datos.

Salario: 49 mil 600 dólares anuales en promedio.

Programa de Finanzas para Graduados en Unilever

El propósito del Programa de Finanzas para Graduados es presentar a los estudiantes a Unilever a través de una experiencia desafiante y gratificante, que les ofrece la oportunidad de contribuir a los objetivos comerciales. Después del programa, es posible que se le invite a unirse a Unilever como empleado de tiempo completo.

Salario: 40 - 50 mil dólares anuales.

Ve más de la vacante acá: https://g.co/kgs/2C44b5

Trazador de contactos

Los rastreadores de contactos se encargan de identificar personas que hayan entrado en contacto con algún enfermo o un sospechoso.

Salario: 50 mil 100 dólares anuales en promedio.