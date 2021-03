Joe Biden negocia acogida de migrantes con México

El presidente de Joe Biden reveló que mantiene conversaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que México reciba un mayor número de migrantes deportados de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Joe Biden señaló que ha disminuido el número de familias repatriadas a causa de la decisión de México de no aceptarlas.

Confió en que las negociaciones entre Estados Unidos y México modificarán su posición.

“¿Por qué no están volviendo algunas familias? Porque México se está rehusando a recibirlas de regreso, están diciendo que ya no las van a recibirlas, no todas, estamos teniendo negociaciones con el presidente de México (López Obrador), creo que vamos a ver que eso cambie”, aseguró.

El mandatario estadounidense señaló que seguirán las conversaciones con el gobierno de México para que acepte recibir a un mayor número de migrantes, principalmente a familias de indocumentados que cruzaron la frontera entre México y EU.

Por Paris Salazar

avh