¿Biden ENFRENTA a Kim Jong-un? Lanza ÚLTIMA ADVERTENCIA a Corea del Norte por lanzamiento de MISILES

Luego de que se reportó que Corea del Norte lanzó "múltiples" misiles de corto alcance el fin de semana pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya reaccionó ante ese hecho, y afirmó que su gobierno va a reaccionar si el país asiático continúa con los lanzamientos.

En su primera rueda de prensa como mandatario, Biden advirtió que "habrá respuestas si deciden intensificarlos. Responderemos como corresponde".

"Pero también estoy preparado para alguna forma de diplomacia", apuntó. Sin embargo, puso un requisito para llegar a esa opción. “Tiene que estar condicionada al resultado final de la desnuclearización", confirmó.

FOTO: AP

Minimizan las acciones de Corea del Norte

Este martes cuando se reportó la acción de Corea del Norte, también se puso énfasis en que este ensayo fue la primera exhibición del país asiático desde que Joe Biden tomó la presidencia de EU.

Noticias Relacionadas Corea del Norte quiere INTIMIDAR a Biden; realizan pruebas de sus ARMAS más PODEROSAS

La nación oriental lanzó dos de sus proyectiles, en una acción que altos funcionarios del gobierno estadounidense minimizaron.

Estas pruebas eran muy esperadas y es que desde hace mucho tiempo el líder norcoreano Kim Jong-un intentaría enviar un mensaje al Gobierno de Biden sobre qué tan importantes son.

FOTO: AFP

De acuerdo con CNN, los proyectiles que lanzó Corea del Norte no son misiles balísticos lo que no pondría en riesgo el intento de diplomacia con Pyongyang. "No vemos que la actividad que tuvo lugar este fin de semana cierre esa puerta", reveló un alto funcionario el martes.

Por su parte, Joe Biden aclaró a periodistas en esa ocasión que el ejercicio de Corea del Norte demostró que no hay mucho que haya cambiado.

Si bien los altos funcionarios minimizaron la seriedad de las acciones del país oriental, también reiteraron que las fuerzas estadounidenses en la región siempre están preparadas y en alerta máxima.

“Es común que Corea del Norte pruebe varios sistemas, no respondemos públicamente a todo tipo de pruebas", agregó un alto funcionario de la administración.

CRS