¿Vladimir Putin le copió a Donald Trump? Ruso se vacuna a ESCONDIDAS contra Covid-19

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se vacunó contra el Covid-19 a puerta cerrada; casi a escondidas lo que sonó, según usuarios de redes sociales, muy parecido a la vacunación que se hizo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el Kremlin, la inyección se la suministraron el pasado martes "sin alboroto ni fanfarrias"

De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reveló a CNN: "Putin fue vacunado contra el coronavirus. Él se siente bien. Mañana tiene un día completo de trabajo".

Cabe señalar que la decisión de Vladimir Putin sobre no hacer pública su vacuna vs Covid-19 sorprendió a propios y extraños pues es un líder al que siempre le gusta posar frente a las cámaras, incluso lo ha hecho sin camisa. Peskov dijo que la razón por la que no se registraba la vacunación era porque a Putin "no le gusta" que lo vacunen en cámara.

"El presidente dedica una parte bastante significativa de su tiempo de trabajo a eventos, charlas, reuniones relacionadas a la vacunación, la producción de vacunas. A Putin no le gusta. En cuanto a la vacunación frente a las cámaras, nunca ha sido partidario [de ello], no le gusta", reveló Peskov.

Vladimir Putin FOTO AP

Donald y Melania Trump recibieron VACUNA vs COVID-19 a escondidas

Los escándalos en torno a la figura de Donald Trump están lejos de terminar. Ayer veíamos al magnate apuntándose para la carrera presidencial de 2024 en Estados Unidos mientras que hoy se ha revelado que el exmandatario y su esposa Melania Trump recibieron la vacuna vs COVID-19 días antes de dejar de ser la familia en el poder.

Esto fue señalado por un asesor de Trump al diario británico Daily Mail. Solo un día después de que Trump le dijera a la audiencia de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que 'todos' deberían recibir la vacuna.

“Cuidamos a mucha gente, incluido, supongo, el 21 de diciembre cuidamos a Joe Biden, porque recibió su inyección, recibió su vacuna. Así que todos, vayan a vacunarse”, dijo Trump en la CPAC.

vbs