Mujer creyó tener tuberculosis cuando en realidad era un condón alojado en sus pulmones

El caso de una mujer que recibió durante seis meses tratamiento contra la tuberculosis, luego que acudiera al médico debido a que presentaba síntomas muy semejantes a esta enfermedad, dio al vuelta al mundo luego que los doctores descubrieran que tenía alojado un condón en uno de sus pulmones luego que accidentalmente lo inhalara.

El caso médico se conoció a nivel internacional, luego que la paciente de 27 años acudiera a un hospital presentando tos, fiebre y una mucosidad muy espesa. Cuatro meses antes ya había visitado a otros médicos quienes concluyeron que el cuadro clínico que presentaba correspondí a los síntomas de la tuberculosis.

A partir de ese momento comenzó a recibir tratamiento para combatir esta enfermedad, no obstante, no logró obtener mejoría alguna. Debido a esto decidió analizar sus esputos, en busca de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la cual es la causante de esta enfermedad, pero el resultado fue negativo. Ante este escenario los especialistas decidieron realizarle un escáner torácico y fue entonces que detectaron algo que no andaba bien.

El pulmón de la joven presentaba una lesión

Tras realizar un escáner torácico a la paciente se pudo identificar el objeto alojado en su pulmón. FOTO: Pixabay

Tras realizarle el escáner torácico los doctores pudieron detectar un tipo de lesión en el lóbulo superior de su pulmón derecho; tras revisar más de cerca la imagen descubrieron que en realidad se trataba de un objeto, muy semejante a una bolsa invertida, el cual se había asentado en el bronquio. Para determinar de qué se trata la joven tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para así poder extraer el objeto.

De acuerdo con el historial de la paciente, el objeto se rompió un poco tras ser extraído pero claramente se pudo determinar que se trataba de un condón, ahora solo quedaba averiguar como fue que el objeto llegó a alojarse en el pulmón. Luego de que los doctores interrogaran a la paciente y a su esposo, se logró determinar que ambos había presentado un percance poco tiempo antes de que comenzaran a aparecer los síntomas.

De acuerdo con lo que compartieron, en un momento en que ella realizaba una felación a su esposo, el condón se le fue de las manos provocándole un estornudo, lo que provocó que lo inhalara, sin embargo al no presentar ninguna molestia instantes después, no le dio importancia la suceso, sin embargo, esto provocó un retraso de hasta seis meses en el diagnóstico.

Afortunadamente la joven respondió bien al tratamiento que se le asignó enseguida, aunque es probable que pequeños fragmentos del condón se pudieran haber quedado alojados en su interior por lo que los estudios sugerían que la paciente se tendría que someter de nuevo a una otra broncoscopia.

