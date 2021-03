Para alcanzar la INMUNIDAD de REBAÑO contra Covid-19 es necesario vacunar también a niños, asegura Fauci

Estados Unidos no relaja sus estrategias para vacunar a su población contra Covid-19. Como Joe Biden prometió al inicio de su mandato, ya se han vacunado a 100 millones de personas antes de que se cumplan sus primeros 100 días de gobierno. Por ahora, se le da prioridad a los ciudadanos más vulnerables así como a los trabajadores esenciales. Sin embargo, Anthony Fauci indica que para alcanzar la inmunidad de rebaño, es crucial inocular también a los niños.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país señala que si bien el avance en la inmunización contra el coronavirus es un gran logro, aún no es suficiente para erradicar los contagios masivos en el territorio ni para considerar la pandemia como controlada.

Fauci indica que para lograr la inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de rebaño, es necesario alcanzar una tasa de vacunación de, al menos, el 80% de la población. Y para llegar a esa cifra, es obligatorio incluir a los menores de edad. Además, el especialista advirtió:

"Creo que deberíamos tener cuidado al casarnos con este concepto de inmunidad colectiva porque realmente no sabemos con precisión, para este virus en particular, qué es eso".

Sin embargo, las dosis para los infantes aún podrían tardar, fórmulas como las de Moderna y Pfizer están siendo testeadas en estudios clínicos, pero aún deben superar varios filtros antes de ser autorizadas.

Es por eso que, el también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, hace énfasis en la importancia de que los estadounidenses no dejen de practicar las medidas de precaución, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, aún cuando ya hayan sino inoculados contra el SARS-CoV-2.

Incluso, él mismo ha recibido críticas por continuar con el doble uso de cubrebocas después de completar su cuadro de vacunación. El senador Rand Paul le dijo durante una audiencia: "Te han vacunado y desfilas con dos máscaras para lucirte. No puedes volver a obtenerlo, hay prácticamente un cero por ciento de posibilidades de que te contagies".

Fauci aprovechó la recriminación para señalar lo crucial que es seguir protegiéndose tras recibir las dos dosis, ya que las nuevas variantes siguen representando un riesgo:

"Permítanme dejar constancia de que las máscaras no son teatro, las máscaras protegen (...) Si te vacuno a ti o a mí contra el tipo salvaje (de coronavirus), obtienes un cierto nivel de anticuerpos que es específico para una cepa viral en particular. Si hay una variante en circulación, no necesariamente lo tienes (ese nivel de anticuerpos). Sin duda, tiene cierta inmunidad a los derrames, pero disminuye, de dos a ocho veces, la protección. Así que lo que estoy diciendo es que ahora circulan variantes".