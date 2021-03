¡Atención! Niño MUERE en accidente con una CAMINADORA eléctrica, PROHÍBEN su uso en pequeños y mascotas

Un niño murió en un accidente que involucró una cinta de correr Peloton, según un mensaje del director ejecutivo de la compañía, John Foley, enviado a los propietarios de su equipo de entrenamiento.

"Me comunico con ustedes hoy porque recientemente me enteré de un trágico accidente que involucró a un niño y el Tread +, que resultó en, impensablemente, una muerte", escribió el director ejecutivo de Peloton, John Foley. "No puedo decirles cuánto me ha afectado personalmente esta noticia y esta horrible realidad a mí ya todo nuestro equipo en Peloton".