Vaticano no aprobará uniones del mismo sexo, porque "no pueden bendecir el pecado"

El Vaticano y la Iglesia católica decretaron que no pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, ya que Dios “no puede bendecir el pecado”. La oficina de ortodoxia del Vaticano, llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió una respuesta formal sobre la petición de que el clero pueda bendecir las uniones homosexuales.

La respuesta fue enviada en un comunicado de dos páginas, publicado en siete idiomas diferentes y aprobada por el Papa Francisco. Ahí anunciaron que la petición era denegada y la respuesta negativa. El decreto distingue entre la aceptación y la bendición de la iglesia a las personas homosexuales. De algún modo dijeron que defienden su estado, pero no sus uniones.

El Vaticano dijo sobre el sexo homosexual que está “intrínsecamente desordenado y que la enseñanza católica sostiene que el matrimonio entre un hombre y una mujer es parte del plan de Dios que está destinado a crear una nueva vida".

Francisco dijo que no bendecirán el matrimonio entre personas del mismo sexo

FOTO: Archivo

"Dios no puede bendecir el pecado"

El Vaticano dijo que las uniones homosexuales no están destinadas a ser parte del plan de Dios y por eso no pueden ser bendecidas por la iglesia. En el documento se dice que no puede justificar estas relaciones y convertirlas en objetos legítimos de una bendición eclesial.

"Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador, para que reconozca que es parte de su plan de amor y se deje cambiar por él”, decía.

El Papa Francisco ha respaldado proporcionar a las parejas homosexuales protecciones legales en uniones del mismo sexo, pero eso se refiere a la esfera civil, no dentro de la iglesia. Sus comentarios fueron hechos durante una entrevista con Televisa, en 2019. Aunque luego fueron desmentidas por el estado Vaticano.

