Papá AHOGÓ a sus hijos con autismo por el DINERO del seguro de vida; ya está en la cárcel

Ali F. Elmezayen fue sentenciado el jueves 11 de marzo a 212 años en una prisión federal por expulsar intencionalmente a su ex esposa y dos hijos discapacitados de un muelle en el Puerto de Los Ángeles al océano, para cobrar las pólizas de seguro de muerte accidental que había contratado por sus vidas.

Ali F. Elmezayen, de 45 años, fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos John F. Walter, quien, al imponer la pena máxima permitida por la ley, destacó el "plan malvado y diabólico" de Elmezayen, así como la "naturaleza cruel e insensible de sus crímenes". . "

"Es el máximo farsante y un hábil mentiroso ... y no es más que un asesino codicioso y brutal", dijo el juez Walter. "El único arrepentimiento que tiene el acusado es que lo atraparon".

El juez Walter también ordenó a Elmezayen pagar $ 261,751 en restitución a las compañías de seguros que defraudó.

"Señor. Elmezayen concibió un plan a sangre fría para asesinar a sus hijos autistas ya su madre, y luego sacar provecho de las pólizas de seguro ”, dijo la fiscal federal interina Tracy L. Wilkison. “Ahora tiene tiempo suficiente para reflexionar, desde el interior de la celda de una prisión federal, sobre dónde lo llevó su codicia e interés propio. Seguimos llorando por esos dos niños indefensos que merecían algo mejor de su padre, que nunca más caminará entre nosotros como un hombre libre ”.

Así fue el crimen a sangre fría de Elmezayen

Desde julio de 2012 hasta marzo de 2013, Elmezayen compró a ocho compañías de seguros diferentes más de $ 3 millones en pólizas de seguro de vida y muerte accidental para él y su familia. Elmezayen pagó primas de más de $ 6,000 por año por estas pólizas, a pesar de que reportó ingresos de menos de $ 30,000 por año en sus declaraciones de impuestos.

El 9 de abril de 2015, 12 días después de que expirara el período de impugnación de dos años de la última de sus pólizas de seguro, Elmezayen condujo un automóvil con su ex esposa y sus dos hijos menores en un muelle en el Puerto de Los Ángeles. El lugar del accidente fue un muelle de carga y un lugar de trabajo para pescadores comerciales.

Elmezayen nadó por la ventana abierta del lado del conductor del automóvil. La ex esposa de Elmezayen, que no sabía nadar, escapó del vehículo y sobrevivió cuando un pescador cercano le arrojó un dispositivo de flotación. Dos de los tres hijos de la pareja, que tenían 8 y 13 años y ambos eran severamente autistas, fueron amarrados al auto y se ahogaron. El tercer hijo de la pareja estaba en el campamento en ese momento y no estaba en el automóvil cuando su padre lo llevó al agua.

Elmezayen luego recaudó más de $ 260,000 en ingresos de seguros de Mutual of Omaha Life Insurance y American General Life Insurance sobre las pólizas de seguro de muerte accidental que había contratado para las vidas de los niños. Usó parte de los ingresos del seguro para comprar bienes raíces en Egipto, así como un barco.