¡Un gran logro! Michelle Obama será incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer en EU

The NWHF is excited to announce our 2021 Inductees!

Octavia Butler

Judy Chicago

Katherine Johnson

Joy Harjo

Rebecca Halstead

Emily Howland

Indra Nooyi @IndraNooyi

Michelle Obama

Mia Hamm

For more information https://t.co/2eOe8o82bv