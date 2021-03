Merav Mijaeli: "Lucha es por igualdad"

JERUSALÉN. Para las mujeres en Israel es indudable que ha habido "enormes logros en diferentes campos", pero también son insuficientes, "hay mucho más trabajo por hacer”.

Habló para El Heraldo de México Merav Mijaeli, lideresa del Partido Laborista, uno de los principales de Israel y el único, entre 15 formaciones políticas, que es encabezado por una mujer.

En Israel "la lucha es por el matrimonio civil, que aún no tenemos; por educación de nivel brindada gratuitamente por el Estado desde el nacimiento; por la adaptación de las horas de trabajo y estudio, y por la protección de la mujer a nivel personal de la posibilidad de violencia en cualquier ámbito, por supuesto que en el hogar", dijo.

Pero en su opinión, debería haber también protección de violencia sexual, igualdad en los salarios, igualdad de oportunidades en el trabajo y en el espacio político.

Mijaeli, una experiodista de 54 años, que lleva ocho años en la Knesset (Parlamento Israelí), encabeza su partido desde el año pasado, tras rebelarse contra sus líderes y su alianza con el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Han caído imperios más fuertes que el de Netanyahu", señaló Mjaeli, para quien es necesario reconstruir al centro-izquierda en Israel y armar nuevamente un partido de gobierno, "y ese es el rol del Partido Laborista".

En su opinión, "la estruendosa caída del centro izquierda (israelí) fue política, pero no ideológica. Al fin de cuentas, el público cree en el concepto de igualdad, tanto de género para la comunidad LGTB como igualdad civil.

"Y cree en la noción de pluralismo. Y en un Estado de bienestar social. E inclusive, a pesar de todo y a pesar de los palestinos, las dificultades y los fracasos, aún hay una minoría, aunque muy estrecha, que apoya la idea de dos estados".

Para Mijaeli, en todo caso, las condiciones sociales han cambiado desde su niñez.

"Siento que luché por ser mujer a distintos niveles. En la escuela, no aceptaba que las niñas tuvieran una materia sobre cómo manejar la economía de casa y los varones electrónica. Estoy comprometida con la lucha por la igualdad, ni hablar que en pro de la mujer. Pero no sólo por la mujer", dijo.

"Quiero que el sistema del Estado sirva a todos los ciudadanos de una forma mucho mejor y más a fondo. Y me parece increíble verme, la única mujer entre 15 hombres jefes de partidos. O sea que hay mucha gente a la que esto aún no le resulta cómodo", apuntó.

Igualmente hay éxitos indudables. "El porcentaje de mujeres en Israel que trabajan fuera de la casa es gigantesco. En lo relativo a la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia sexual, hemos alcanzado logros enormes en cuanto a la concientización al respecto".

De hecho, recordó que hace 30 años cuando empezó a trabajar, en lo que llama "mis luchas" a nivel público, "me decían que inventaba, que la situación no podía ser como yo la describo, que no es posible que pasen cosas como afirmaba. Ahora, al contrario, todo el público está con nosotras y también exige los cambios necesarios"

Por Jana Beris

maaz