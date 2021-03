El TERROR de vivir en EU: DREAMER está en riesgo de ser DEPORTADO por ERROR al cruzar la calle

A pesar del cambio de administración en EU, la situación continúa siendo complicada y frágil para aquellas personas que no cuentan con una residencia legal. Un ejemplo de ello es un joven dreamer que está en riesgo de ser deportado, sólo por cruzar la calle de forma imprudente.

El suceso ocurrió hace 15 meses en Nueva York, donde Javier Castillo, beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue detenido por la policía luego de que cruzara una calle mientras el semáforo estaba en rojo, cuando se dirigía a la fiesta de cumpleaños de su hermano en El Bronx.

A partir de ese momento, su vida cambió. Tras el arresto, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) por violar las leyes de la ciudad de NY. Sin embargo, su caso ha generado indignación, ya que las directrices municipales indican que sólo deben ser entregadas las personas que cuenten con antecedentes criminales o violentos, lo que no aplica para el joven de 27 años de edad.

Desde entonces, él ha pasado sus días en centros de detención en Nueva York, Nueva Jersey y Louisiana. Y, a pesar de los esfuerzos de sus abogados, podría ser deportado a Honduras en el curso de esta semana.

La revista The New Yorker ha dado a conocer su historia para así mostrar la injusticia de la que Javier ha sido víctima. A pesar de que el Departamento Legal de la ciudad de Nueva York reconoció que el joven había sido entregado por un error operativo y un empleado del Departamento de Correccionales fue suspendido, la situación de Castillo no ha presentado cambios y su estadía en el país sigue en riesgo.

Además, la propia ciudad de NY pidió su liberación pero ICE se niega. Si su deportación se concreta, él se convertiría en la primer persona en ser expulsada de EU por una violación de tráfico.

