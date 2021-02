¿Los aerosoles para cubrebocas realmente funcionan para proteger contra el COVID-19?

Debido a la emergencia sanitaria muchas de las cosas en nuestro día a día hemos tenido que cambiar, pues debemos de tener medidas mucho más estrictas de higiene para evitar contagiarnos por Covid-19, con una gran gama de productos.

Tal es el caso de los aerosoles para los cubrebocas que promocionan diversos grados de eliminación de olores y desinfección se han unido al grupo de productos que nos sentimos presionados a comprar, pero la verdadera cuestión es si de verdad funcionan o podrían poner el riesgo nuestra salud.

Marcas de estilo de vida que podemos conseguir en portales como Amazon provenientes de Estados Unidos y de marcas como Etsy han comenzado a vender mascarillas en aerosol, diseñadas para usarse en mascarillas faciales de tela.

Los diferentes aerosoles hacen diferentes afirmaciones sobre cómo mejorarán la cobertura de su rostro, que aseguran ser antimicrobianos y antibacterianos; mientras que otros se consideran refrescantes y desodorantes, que no suben el grado de protección, lo que muy probablemente era el objetivo principal del consumidor.

¿De verdad funcionan?

Muchos aerosoles se hacen solo con aceites esenciales y agua, mientras que otros incluyen alcoholes que pueden matar el coronavirus, algunos ingredientes que matan los virus pueden ser peligrosos para la salud respiratoria.

Sin mencionar que este es un mercado nuevo y no regulado que no puede garantizar la efectividad. Estos aerosoles también podrían romper las fibras de una máscara de tela y, por lo tanto, la barrera a la posible exposición al coronavirus, es por eso que muchos expertos recomiendan no exponerse.

Los aerosoles de mascarilla que no se llaman directamente desinfectantes no requieren la misma supervisión del gobierno y, por lo tanto, no se sabe de qué contienen debido a esa falta de regulación, según detalló HuffPost.

BGM