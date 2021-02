¡Toda una DAMA! Jill Biden manda regalo sorpresa a exprimera dama de EU

La Doctora Jill Biden mostró su buena relación con la exprimera dama de Estados Unidos al hacerle llegar un regalo simbólico y de muy buen sabor, tal como se ve en la fotografía del obsequio que se compartió a través de Instagram.

El mencionado regalo no fue dirigido a la más reciente exprimera dama, Melania Trump, sino a Michelle Obama que compartió una fotografía en su Instagram del presente que no fue algo caro, ni lujoso sino algo saludable y muy muy verde: una canasta llena de verdura.

Sí, el regalo que hizo Jill Biden a Michelle Obama fue una canasta llena de verduras como lechuga y brócoli.

“¡Estoy muy agradecida por este hermoso paquete de nuestra increíble @FLOTUS (Siglas de la cuenta de Instagram y Twitter que corresponden a la Primera Dama "First Lady Of The United States"! Estas verduras frescas del huerto de la Casa Blanca fueron una sorpresa maravillosa y deliciosa. ¡Te quiero, Jill!”, escribió Michelle Obama en la publicación.