¿Cuántas veces puedo CONTAGIARME de Covid-19? TODO lo que sabemos de la reinfección

Uno de los factores que preocupa a la comunidad médica acerca del Covid-19, es que la inmunidad no da señales de ser permanente y no funciona igual en todos los pacientes recuperados. Por tal motivo, se han presentado reinfecciones en diversas partes del mundo. ¿Puede contraerse la enfermedad dos veces o más? Los expertos responden.

El primer caso documentado de reinfección se presentó en Hong Kong, donde un hombre de 33 años tuvo coronavirus, por primera vez, en marzo del 2020. Fue dado de alta 19 días después de recuperarse favorablemente y tras dar negativo a dos pruebas que se le realizaron posteriormente. Sin embargo, en agosto del mismo año, volvió a presentar síntomas alusivos a la infección luego de regresar de un viaje a España. Se le volvió a hacer el test y tuvo nuevamente un resultado positivo, considerándolo así como la primera persona en tener Covid-19 en dos ocasiones.

Foto: AP

Desde entonces, se han presentado otros casos similares en varios países, por lo que la reinfección se considera poco probable pero posible. Por ende, los especialistas recomiendan seguir respetando las medidas de prevención aún después de recuperarse de coronavirus.

¿Cuántas veces puedo contagiarme de Covid-19?

Por el momento, no hay muestras de que una persona se haya contagiado de Covid-19 más de dos veces, pero al ser un virus que no ha sido explorado por completo, no existe una respuesta definitiva para dicha pregunta. Sin embargo, parece ser un escenario poco viable.

Foto: Pixabay

¿Por qué se presenta la reinfección por Covid-19?

Un estudio realizado por científicos del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Vacunas indica que la inmunidad por Covid-19 suele durar más de 6 meses, por lo que es posible contraer nuevamente el virus pasado ese tiempo.

Por otra parte, la comunidad médica explica que muchos casos catalogados como reinfección en realidad son secuelas que deja la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Es decir, no se trata de un nuevo contagio. Asimismo, es posible que, después de varios meses, prevalezcan partículas del antígeno en el organismo, lo que hace que las pruebas de Covid-19 continúen arrojando resultados positivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, han perdido su capacidad infectiva.

Cabe destacar que para comprobar una reinfección se deben detectar diferencias genéticas claras entre las muestras virales de ambos contagios.

