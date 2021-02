¿Y las MULTAS? Así BURLÓ Pepillo Origel a Florida y recibió la segunda dosis de la vacuna vs Covid-19

A pesar de las críticas y los supuestos castigos que podría recibir por volver a Florida, Juan José ‘Pepillo’ Origel logró conseguir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, sin tener ninguna consecuencia.

“Pues aquí estoy, en Miami, vine a la vacuna”, dijo Origel en un video que compartió en su cuenta de Instagram, tomado en la calle con los edificios de la ciudad de fondo.

“Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos, me voy a seguir cuidando, pues porque todos nos tenemos que seguir cuidando”.