Green Card: PASO a PASO cómo conseguir la Tarjeta de Residente Permanente en EU

Desde el primer día de su mandato, el presidente Joe Biden ha puesto como una de sus prioridades el tema de la migración a Estados Unidos, en específico de las personas que entran todos los días desde la frontera con México.

El mandatario ya ha presentado un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país. Este anuncio ha brindado esperanza para los trabajadores de la comunidad latina, quienes ahora más que nunca buscan la oportunidad de conseguir la Tarjeta de Residente Permanente, también conocida como Green Card.

¿No sabes cómo obtener este importante documento? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es la Green Card?

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, la residencia permanente o Green Card es el estatus que se les concede a los inmigrantes para vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos.

En la mayoría de casos, un patrocinador (empleador o familiar) es el que solicita la Green Card en favor de otra persona.

¿Cómo saber si puedo solicitar la Green Card?

Existen varias formas de solicitar la Green Card para vivir y trabajar permanentemente en este país. El proceso para obtener la residencia comúnmente comienza por medio de diversas formas principales:

A través de la familia:

Al ser el cónyuge de un ciudadano estadounidense

Hijo soltero o casado de un ciudadano americano

Padre de un ciudadano americano que tiene al menos 21 años de edad.

Hermano de un ciudadano estadounidense

Cónyuge de un residente permanente legal

Hijo soltero de un residente permanente legal

Prometido de un ciudadano estadounidense o hijo de un prometido

Viudo de un ciudadano estadounidense con el que estaba casado en el momento del fallecimiento

A través de un empleo:

Primera categoría de preferencia (Visa EB-1): Con extraordinarias habilidades en las artes, ciencias, educación, deportes o empresas; como investigador o profesor destacado; ejecutivo o gerente de una multinacional que cumple ciertos requisitos.

Segunda categoría de preferencia (Visa EB-2): Miembro de una profesión que requiere de postgrado; posee habilidades extraordinarias en artes, ciencias o empresa; busca obtener una exención por interés nacional.

Tercera categoría de preferencia (Visa EB-3): Trabajador especializado con dos años de capacitación o experiencia laboral que no es de naturaleza temporal ni estacional; profesional con bachillerato estadounidense o su equivalente en el extranjero y miembro de la profesión; trabajador no especializado haciendo labores que requieren menos de 2 años de experiencia o capacitación y el empleo no es temporal ni estacional.

A través de la petición de refugio o asilo:

En ambos casos, la persona debe haber pasado un año con permiso de refugiado o asilo en los Estados Unidos.

Como víctima de abuso:

Siendo cónyuge abusado de un residente permanente legal o un ciudadano estadounidense.

Hijo que ha sufrido abuso, soltero y menor de 21 años de un residente legal permanente o ciudadano estadounidense

Padre víctima de abusos de un ciudadano estadounidense

¿Cuál es el proceso para obtener la Green Card?

Aunque los pasos para obtener la tarjeta de Residente Permanente varían mucho de persona a persona, algunos de los requisitos básicos que deben seguir los solicitantes son:

Alguien debe presentar una petición que lo pida como inmigrante. ¿Quién? Todas las conexiones mencionadas anteriormente y algunas más, que puede conocer aquí.

Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos aprueba la petición de inmigrante, el interesado deberá presentar la solicitud para la Green Card ante el mismo organismo o el Departamento de Estado.

Después se debe acudir a la cita de toma de datos biométricos, para proveer sus huellas dactilares, una firma y fotografías, así como a una entrevista. Posteriormente, la persona recibe la decisión que se tomó sobre su solicitud.

¿La Green Card puede ser denegada?

Sí, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos puede denegar solicitud. Las razones más comunes son las siguientes:

Fallas encontradas en la validez del matrimonio.

Enviar la solicitud de la Green Card con errores en el paquete.

Pago insuficiente o insuficiencia de recursos financieros.

No califica para solicitar la Green Card estando en Estados Unidos.

Ingreso y presencia ilegal en Estados Unidos.

Antecedentes penales.

Ciertos problemas médicos.

Mentir o presentar documentos falsos.

En este caso, se recomienda conseguir un abogado para presentar un reclamo por medio de una solicitud.

