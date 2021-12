¿No existe el principio del tiempo? Una nueva teoría científica desgarra todo lo que sabemos del espacio- tiempo

Todo comenzó en el Big Bang, ¿no es así? Muchos científicos creen que en realidad nunca hubo un comienzo, uno de ellos es Bruno Bento, investigador del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, quien plantea un pasado infinito y ve al Big Bang como un evento más.

Bento es coautor del artículo "Si el tiempo no tuviera un comienzo", que todavía sigue en revisión por parte de otros expertos. El catedrático explicó que hay dos teorías para tratar de explicar el universo: la mecánica cuántica, que describe las interacciones y partículas subatómicas, y la relatividad general, que funciona muy bien para explicar la gravedad.

Pero la teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein, no puede detallar el Big Bang o qué pasó antes, es por eso que al momento de la explosión se le llama singularidad, no obstante eso no resuelve nada, por lo que muchos científicos se han dedicado a crear una teoría que unifique los conocimientos.

El Big Bang sería un evento más, no el inicio de todo. Foto: Especial.

En busca de una teoría unificadora

Los expertos esperan dar con la teoría cuántica de la gravedad y al parecer Bento y su sus compañeros tienen ideas que podrían ayudar a poner fin a la discusión, pues su investigación sostiene que el espacio-tiempo está formado por "átomos de espacio-tiempo" y no puede haber nada más pequeño que eso.

"Según la teoría de conjuntos causales, lo que sentimos como el paso del tiempo corresponde al nacimiento de nuevos elementos del conjunto causal. Lo que llamamos 'ahora' es el nacimiento de un nuevo elemento”, explica el científico.

Bento y sus colegas tienen la hipótesis de que siempre ha habido algo, “nosotros no tenemos necesariamente un comienzo", refirió. Él mismo sabe que su idea es arriesgada y que incluso el “devenir asincrónico” puede sonar fantasioso, es por eso mismo que su trabajo está bajo el escrutinio de sus pares, quienes determinarán si tiene razón o no.

SIGUE LEYENDO...

Tormenta Arwen, deja al menos 30 mil casas sin luz en Escocia e Inglaterra

msb