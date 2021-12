Muro divide a hombres y mujeres en playa italiana; ¿por qué pasa esto?

Imagina ir a la playa y encontrarte con un muro que divide a la arena y el mar en dos secciones: una específicamente para hombres y otra para mujeres. Por increíble que parezca, esto es una realidad en Italia.

En la ciudad de Trieste, en el norte del país europeo, se encuentra Lanterna, conocida como Pedocin por los lugareños. Se trata de una playa tipo balneario en la que un muro de tres metros de altura separa a los hombres de las mujeres en la arena. Además, una cuerda hace lo mismo en el mar.

De acuerdo con el diario italiano Il Post, la entrada al lugar cuesta 1 euro (poco más de 20 pesos mexicanos) y cuenta con un acceso para mujeres y niños menores de 12 años y otra entrada para hombres. Si una persona quiere estar en la sección del sexo opuesto debe solicitar un permiso especial.

La playa Lanterna o Pedocin fue construida en 1890 e inaugurada en 1903 bajo el mandato del Imperio austrohúngaro. La idea de la separación fue para prevenir "actos indecentes". En un principio estaba dividida por una valla, que posteriormente fue reemplazada por una pared de ladrillos.

En 1959, el muro fue demolido y reconstruido unos metros más adelante. Aunque en algún momento se pensó en acabar con la segmentación, según el medio citado, se llevó a cabo una consulta popular en la ciudad en la que la mayoría de los habitantes expresó su deseo de mantener la pared en pie. En 2009, la playa fue renovada.

Si bien es cierto que en un principio 'la frontera' era una especie de "símbolo de la pureza", hoy en día, el significado se limita a la libertad, pues mientras los hombres pueden estar con sus amigos, las mujeres pueden tomar el sol a gusto sin sentirse incómodas por las miradas de los hombres.

"Las mujeres se sienten cómodas con otras mujeres, no tienen problemas para desnudarse y no se estresan si no tienen un cuerpo perfecto. Los hombres pueden relajarse sin verse obligados a hablar todo el tiempo. Ambos se broncean en su lado y luego se preparan para reunirse nuevamente en la salida e irse a casa juntos", afirma la fotógrafa italiana Lavinia Parlamenti, quien realizó un artículo sobre Lanterna/Pedocin.