Polémico spot electoral inspirado en el Juego del Calamar pide “eliminar” a sus adversarios: VIDEO

Una concejala en Argentina del partido del ex presidente Mauricio Macri -Juntos por el Cambio- causó polémica en las redes sociales por haber lanzado un spot electoral inspirado en la serie de Netflix, el Juego del Calamar donde pide “eliminar” a sus adversarios. Sucedió en la localidad de Rosario de Lerma en la provincia de Salta.

La política identificada como Griselda Galleguillos realizó su clip recreando la escena donde la muñeca del juego “Luz verde, luz roja” asesina a los participantes que siguen en movimiento cuando pide no hacerlo.

En el clip de 45 segundos, la macrista sale vestida como la famosa muñeca y junto a ella la acompaña un hombre vestido con el traje rojo y máscara como los que usan en la organización de la serie mientras sostiene una arma larga cuando Galleguillos canta:

"Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener 'laburo' (trabajo), eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos".