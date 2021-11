Mujer pide ayuda a su pareja de amigos para vivir con ellos y termina grabada y abusada sexualmente por horas

Una joven mujer terminó abusada sexualmente por varias horas por una pareja que consideraba sus amigos al grado de pedirles ayuda para que la dejaran vivir en su casa por un tiempo. La mujer fue llevada al sótano de la casa y ahí sus amigos abusaron de ella por seis horas continuas mientras era grabada por el primo de su amigo.

“Lo que hicieron fue hacerme sentir no querida, avergonzada y sola. A veces tengo voces en la cabeza que me dicen que no valgo nada. Era una persona alegre y animada, pero ahora estoy deprimida”, contó la víctima Collen Smith en entrevista para el rotativo británico Daily Star.

Collen buscaba desesperadamente quedarse en un lugar para vivir fuera de casa (no se revelaron los motivos) y pidió ayuda a sus amigos Samantha Hart y Charlie Olding para poder mudarse con ellos en octubre de 2020.

Al principio todo marchaba bien y casi tres semanas después, Collen comenzó a ser testigo de constantes discusiones que tenía la pareja. Una noche, otra de las amigas de Collen le envió un mensaje de texto para invitarla a salir a un pub en el Reino Unido.

Su amiga advirtió un mal presentimiento

Durante su salida, Collen recibió varios mensajes de Samantha Hart y Charlie Olding, situación que le pareció extraña a la mujer ya que nunca la llamaban tanto. “Mi compañera me dijo que no volviera y tenía el instinto de que algo malo iba a pasar. Le dije que no fuera tonta y que no pasaría nada”, indicó Collen.

Tras las constantes llamadas, finalmente Collen regresó a su hogar luego de que su amiga la llevó, y ahí comenzaría su calvario. Hart y Olding la esperaban ocultos en un callejón junto a su hogar y al verla llegar, de pronto Collen fue recibida por un fuerte golpe en su cara mientras le quitaron su celular y lo arrojaron a unas vías del tren cercanas.

Al llevarla a su casa, la sometieron y llevaron al sótano donde comenzaron a abusar de ella mientras que el entonces menor de edad Lee Kitchiner, primo de Olding, grababa el abuso. Pese a haber recibido el daño, la mujer logró escapar una vez que sus agresores subieron a sus cuartos a dormir.

“Eran alrededor de las 11.30 de la mañana y me limité a caminar. Corrí y corrí a la casa de mi amiga. Pensé: si no corro moriré; si no corro, me iré y mi familia ni siquiera lo sabrá”, aseguró Collen que por fortuna para ella logró estar a salvo.

El trío de agresores fue detenido y tras su audiencia, a la pareja se les sentenció a pasar entre los dos 22 años en prisión, mientras que al primo de Olding su sentencia fue de dos años. Collen decidió dar a conocer su experiencia para alentar a otros sobrevivientes que puedan estar lidiando con la misma pesadilla y se decidan a pedir ayudar y hacer justicia.

Con información de Daily Star.

