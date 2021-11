Indignante: Una foca agoniza en la playa mientras turistas le toman fotos y lanzan piedras | VIDEO

Un grupo de rescatistas de animales exhibió en redes sociales el momento en que una foca quedó varada en las costas de Norfolk, en el Reino Unido; sin embargo, los activistas se mostraron sumamente indidnados lluego de que notarán que se trataba de un ejemplar anciano que estaba agonizando mientras los turistas le lanzaban piedras o tomaban fotografías.

Por más que ellos y los policías de la playa pidieron a los visitantes que se alejaran ellos y sus perros, y que no lo molestaran, las personas hicieron oídos sordos a las instrucciones, por lo que RSPCA Frontline decidió exhibirlos en su cuenta de Twitter y tacharlos de irreflexivos.

A los rescatistas les urgía salvar a la foca de edad avanzada y ayudarla a sobrevivir, sin embargo, esta labor se tornó casi imposible debido a que la gente ahí reunida no se movía. De acuerdo con los rescatistas, el hecho de que hubiera tanta gente cerca pudo haber angustiado de más al animal.

"Esta foca adulta geriátrica está actualmente en la playa de Norfolk; es probable que necesite la eutanasia, pero no se puede organizar hasta que las multitudes se disipen. Por favor, mantén tu distancia", escribieron en su cuenta de Twitter junto a un video del ejemplar marino.

La foca no sobrevivió

Al tratarse de un animal anciano, los integrantes de RSPCA Frontline ya intuían que posiblemente no sobreviviría y que había varado en la costa para morir, no obstante querían hacer un intento por rescatarla. Hicieron su mejor esfuerzo, pero la foca probablemente murió a las pocas horas tras haber sido arrastrada por las olas, detalló Dan Goldsmith, presidente de Marine and Wildlife Rescue.

Tanto autoridades como rescatistas de animales se mostraron indignados con los bañistas pues en repetidas ocasiones les pidieron que se alejaran a por lo menos dos metros del animal y que no lo molestaran; sin embargo, éstos no hicieron caso y se tomaron selfies y fotos con la foca moribunda, además de que le lanzaban rocas como intentando moverla.

"Sabemos que las focas en su hábitat natural son un espectáculo increíble de ver, pero la gente debe recordar que aquí se trata de animales salvajes. Compartimos nuestras playas con las focas y tenemos que aprender a respetar la naturaleza y disfrutar desde la distancia, y nunca interferir ni acercarnos demasiado a ellas", sentenció RSPCA.

Con información de The Mirror

