¡Fin del mundo en Brasil! Impactante TORMENTA DE ARENA dejó seis muertos: VIDEO

Las sorprendentes tormentas de arena que se registraron en diferentes partes de Brasil durante los últimos días han dejaron hasta ahora al menos seis muertos, videos compartidos en redes sociales mostraron impactantes imágenes y apocalípticas escenas de este fenómeno.

En las grabaciones se pueden ver inmensas nubes de polvo que envolvieron regiones completas las cuales se quedaron sin visibilidad; las muertes registradas hasta ahora se debieron a efectos derivados de estas intensas tormentas que en las semanas recientes impactaron zonas pobladas de Brasil.

Estas tormentas de arena se han registrado con mayor asiduidad debido a la intensa sequía que se vive en la región sureste del país, los efectos de las mismas han dejado una capa de sedimento en casas, automóviles, vecindarios y poblaciones completas. Una de las grandes ciudades que vivió recientemente el impacto de una tormenta de este tipo ha sido São Paulo, y las imágenes de sus efectos dieron la vuelta al mundo.

¿Qué provocó la muerte de estas personas?

Si bien las seis muertes que fueron reportadas hasta ahora fueron debido a las inusuales e intensas tormentas de arena, los decesos fueron causadas por la caída de árboles, daños a casas y otras destrucciones relacionadas con las propias tormentas, las cuales llegaron a registrar vientos velocidades de hasta 62 millas por hora, de acuerdo a un reporte de la agencia AFP.

En redes sociales miles de usuarios publicaron y compartieron videos en donde se aprecian estas imponentes nubes de polvo marrón, las cuales poseen un aspecto apocalíptico, al tiempo que avanzan recorriendo el paisaje y envolviendo todo a su paso, incluso sobre el agua, mientras que a su paso, estas tormentas dejan caer sedimentos.

Las tormentas se han intensificado en días recientes debido a la peor sequía que vive Brasil en más de 90 años, lo que intensifica la aparición de estas catastróficas tormentas de polvo, conocidas como "haboobs". Estos haboobs se caracterizan por formar una inmensa pared de polvo y suciedad las cuales provocan en cuestión de minutos una caída rápida de la visibilidad.

Las seis muertes ocurrieron en las ciudades de São Paulo de Tupã y Santo Antônio do Aracanguá, de acuerdo con "The Brazilian Report". Poco antes de la llegada de las mortales tormentas de polvo a las grandes ciudades, el pasado 1 de octubre se desató un devastador incendio en Santo Antônio do Aracanguá, que provocó la muerte a otras tres personas. El incendio también fue atribuido a la sequía, cuyos efectos han provocado que la vegetación se vuelva peligrosamente seca e inflamable.