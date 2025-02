Atacan a jovencita donde mataron a Paloma y Josué, su mamá rompe el silencio sobre el agresor

Una joven fue víctima de un ataque justo en la misma zona donde se encuentra el terreno baldío donde Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron atacados hasta que perdieron la vida. La víctima logró evitar ser raptada y a días de lo sucedido su madre rompió el silencio sobre las intenciones que tenía el agresor.

En un video compartido en las redes sociales quedó documentado el momento cuando la joven caminaba sobre la zona del baldío en Florencio Varela en Argentina y detrás de ellas apareció una persona que aceleraba el paso cada vez más para alcanzar, el cual a primera vista pareció ser otro joven.

Cuando el agresor se acercaba cada vez más, la víctima alcanzó a voltear un momento antes de que la persona se abalanzara sobre la joven a quien la tomó de espaldas; sin embargo, pudo zafarse del movimiento del hombre quien al ver que no pudo someterla, se fue corriendo.

Al ver que el hombre se alejaba de ella, la joven también comenzó a correr en dirección opuesta para salir del camino de terracería que es el mismo donde metros atrás aparecieron Paloma y su novio Josué sin vida tras haber sido golpeados con un objeto pesado en sus cabezas.

Denuncian la verdadera intención del agresor de la joven

La madre de la jovencita que intentaron atacar en el baldío donde Paloma y Josué fueron asesinados rompió el silencio este domingo 23 de febrero cuando en entrevista con Crónica TV indicó el verdadero motivo que tuvo el agresor en contra de su hija.

La mujer cuya identidad no fue revelada, descartó que la agresión contra su hija haya sido por un robo, por lo que señaló que su hija iba a ser secuestrada: “Mi hija me dijo que no le quiso robar, que la quiso secuestrar”, afirmó, pero el atacante que permanece detenido aseguró lo contrario.

Según la angustiada madre, la fiscalía le indicó que el detenido declaró que solamente quisó robar el celular de la joven estudiante de secundaria, pero la víctima sostiene lo contrario, luego de haber sido interceptada cerca de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 "Coronel de Marina José Luis Piedra Buena" .

