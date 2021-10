México queda fuera de la lista roja de riesgo por Covid-19 del Reino Unido; esto es lo que debes de saber

México es una de las 47 naciones que ha quedado fuera la lista roja de territorios de riesgo por coronavirus del Gobierno de Reino Unido y la cual aplica desde el lunes 11 de octubre.

Otras naciones de América Latina en las que ya no aplicarán las máximas restricciones de viaje, con el fin de evitar contagios por Covid-19 son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Paraguay y Uruguay.

Al respecto, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió en redes sociales: “Agradezco a Liz Truss, secretaria de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, su participación para que México saliera del semáforo rojo sanitario. Se abre el camino para que deje de aplicarse cuarentena a nuestros connacionales que visitan ese país amigo de México”.

Las restricciones sólo aplicarán para las siguientes naciones: Venezuela, Perú, Panamá, Haití, Ecuador, República Dominicana y Colombia.

En Reino Unido quitaron las categorías verde y amarillo para su semáforo de viajes, por lo que las persona que lleguen a dicha nación deben realizarse un test de detección de coronavirus en caso de ya estén vacunados.

Sajid Javid, ministro interior británico, dio a conocer que será válido presentar una prueba de antígenos, en lugar de una de PCR.

En el caso de las personas que no estén vacunadas, las reglas siguen siendo las mismas, deben presentar una prueba negativa tres días antes de realizar el viaje. Al llegar a Reino Unido deberán realizarse dos pruebas más, al segundo y octavo día de llegar, además, de cumplir con una cuarentena de diez días en un sitio que es seleccionado por el viajero.

Grant Shapps, ministro de Transporte británico, compartió en redes sociales que “las medidas que se anuncian marcan el siguiente paso de la apertura a los viajes. Ofrecen estabilidad a los pasajeros y a la industria”.

Asimismo, tendrán validez en el país los certificados de vacunación de 37 naciones más y en este caso México no es parte de dicho listado.

Medidas que aplican para los mexicanos

Tras las medidas anunciadas, la embajada de Reino Unido en México aclaró que aunque el país ya no está en la lista roja, “hasta el día de hoy, los certificados emitidos por el gobierno mexicano no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido. Esto significa que, si viaja a Inglaterra con un certificado de vacunación mexicano, tendrá que seguir las mismas reglas de una persona no vacunada".

En consecuencia, un mexicano que llegue a Reino Unido con certificado de vacunación nacional, tendrá que seguir el mismo protocolo que una persona no vacunada.

Reglas a seguir, antes de viajar

Realizarse una prueba de COVID-19: en los 3 días previos a su viaje a Inglaterra

Reservar y pagar las pruebas COVID-19 del día 2 y del día 8 , que se realizará después de su llegada a Inglaterra.

Completar un formulario de localización , que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada a Inglaterra.

Protocolos a seguir cuando se llega a Inglaterra

Hacer una cuarentena en casa o en el lugar donde se hospedará durante 10 días

Realizarse una prueba COVID-19, reservada previamente , al día 2 o antes y el día 8 o después; debe reservar estas pruebas antes de viajar

En caso de contar con un certificado de vacunación que es aceptado se debe acreditar que se completó el esquema 14 días antes y las vacunas aceptadas son: Oxford / AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen (Johnson y Johnson). También están autorizadas AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria y Moderna Takeda, también como vacunas aprobadas.

Si se cumple con dicho requisito, se debe tener en cuenta lo siguiente: Reservar y pagar las pruebas COVID-19 del día 2 , que se realizarán después de su llegada a Inglaterra y completar un formulario de localización , que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada a Inglaterra.

