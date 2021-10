Pueblos quieren líderes honestos, asegura Evo Morales

Evo Morales, que recientemente estuvo en México donde asistió al evento Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), dijo que "los pueblos quieren líderes enamorados por la patria y no por la plata, preocupados por su honestidad y no por su publicidad".

En entrevista con El Heraldo de México, el expresidente de Bolivia señaló que "para mí, en el sector indígena, si no eres antiimperialista no eres revolucionario. Porque algunos usan el socialismo, inclusive el antiimperialismo, para fines personales o familiares, y no lo comparto.

"Un ejemplo, es el Partido Socialista de Chile, cuando (Ricardo) Lagos ganó las elecciones y (Michelle) Bachelet dos veces, no cambió nada; como en Estados Unidos hay una falsa democracia el pueblo vota por cualquier partido y no cambia nada en política".

Sobre si se sigue considerando a EU enemigo para algunos países de América Latina, dijo que "no diría enemigo, es la política del capitalismo y del imperialismo que son enemigos de la vida y de la humanidad, porque no garantiza la vida de las futuras generaciones".

Morales –aseguró– que EU impone sanciones económicas, organiza golpes de Estado o finalmente promueve el racismo y el fascismo, esa es la diferencia.

"Lamentablemente dentro de la política capitalista se concentra el capital en pocas manos, porque el presupuesto militar para este año en EU es de 770 mil millones de dólares para intervenciones militares, imagínate, con esa plata lo que se puede hacer en los pueblos del mundo, ir erradicando la pobreza", destacó el político.

Respecto a la izquierda, Evo señaló que "hay debilidades y fortalezas, Estados Unidos va fracasando, ¿dónde está la Guerra Fría o la guerra contra el comunismo?, comunistas y socialistas ahora son presidentes de gobiernos, para el capitalismo los movimientos sociales somos terroristas.

"Cuántos dirigentes sindicales de los distintos rubros son presidentes, Lula (da Silva) para empezar, Pedro Castillo del magisterio, (Nicolás) Maduro dirigente del transporte, yo dirigente indígena, (Rafael) Correa, y así, podemos revisar que la guerra contra el terrorismo fracasa y por último la guerra contra las drogas. "Ahora creo que están creando otra guerra, la de la corrupción, y eso va a ser para los dirigentes sindicales, para dirigentes políticos de la izquierda, dirigentes antiimperialstas, porque donde no pueden ganarnos usan el golpe de Estado", resaltó.

Sobre la pandemia de coronavirus, Morales dijo que es "un tema debatible. Cuando era presidente y revisaba algunos documentos, leía informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que decían: en la política del nuevo orden mundial es importante la reducción mediante una planificación a la población innecesaria, y me dije: 'es una guerra biológica'.

“Así como llegó el virus llegó el medicamento, esta pandemia ha hecho mucho daño, paralizó vuelos, transportes; mi presidente (Luis Arce) la enfrentó muy bien, sin cuarentenas porque aquí ricos ganaron y pobres perdieron. "Aprovecho está oportunidad para expresar mi agradecimiento al pueblo de México, porque nos donó como 300 mil vacunas en el peor momento”.

Por Rossi Sotelo

PAL