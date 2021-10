Pedófilo de 80 años evita ir a prisión gracias al Covid-19

En Reino Unido la gente está indignada. Y es que Cyril Hardy, un violador británico de 80 años, convicto por delitos sexuales que se remontan a 50 años atrás, logró evadir entrar a prisión debido a que las autoridades consideran que es vulnerable a contagiarse de Covid-19 por su edad y condición de salud.

El caso de Hardy causa mucha indignación entre la población inglesa y mundial debido a que en 2017 fue capturado luego de que intentó reunirse con quien él creía que era una niña de 14 años. Su aprehensión fue gracias a que Stacey MacDonald, de 29 años, miembro del grupo de persecución de pedófilos 'Parents Standing Together For Our Kids', se hizo pasar por una adolescente en MeetMe y WhatsApp.

Es un pedófilo a había recibido una condena

Entre octubre de 2017 y noviembre de 2017, Hardy le dijo a la supuesta joven que quería que viviera con él, se casara y tuviera hijos, el hombre quedó de ver a la menor en la estación Victoria, en Mánchester, pero fue filmado y detenido por la Policía. El aseguró que creyó que se trataba de una mujer mayor de edad, posteriormente se declaró a sí mismo inocente y su abogado sostuvo que: “es un anciano solitario que buscaba consuelo de extraños, y ha estado dentro y fuera de los matrimonios".

Pero Hardy fue condenado a 18 meses de prisión con una pena suspendida de dos años, así como a 30 días de actividades de rehabilitación. También tendrá que inscribirse en el registro de delincuentes sexuales durante diez años y se le impuso una orden de prevención de daños sexuales de diez años.

Sin embargo, a causa de la pandemia no cumplirá por ahora su pena, pero la decisión causa polémica pues el hombre es vulnerable al Covid-19 debido a que padece una cardiopatía isquémica y es diabético no entrará inmediatamente a prisión. Anteriormente, el hombre fue condenado por agresión sexual y violación, por lo que pasó siete años en la cárcel.

