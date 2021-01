¿En serio? China causa polémica al realizar pruebas anales para detectar Covid-19

Gran polémica ha generado en China la aplicación de pruebas rectales para detectar el Covid-19, una herramienta a la que China ha comenzado a recurrir con mayor frecuencia para detectar los contagios de Covid-19 en su población.

Este controvertido método, presuntamente más fiable, es recurrido cada vez más para detectar el Covid-19 en sujetos de riesgo y a los viajeros que llegan del extranjero, pero que sin duda ha sido enormemente criticado por los internautas.

Este reforzamiento de las medidas de contención, pese a lo polémico que han sido, responden a que en las últimas semanas se han producido pequeños brotes que llevaron a las autoridades sanitarias a realizar test rápidos y masivos para detectar decenas de miles de personas mediante PCR.

Pruebas rectales causan molestia en la población

Si bien las muestras, en su mayoría, suelen tomarse de la nariz o la garganta, recientemente los residentes de varios barrios de Pekín donde se descubrieron contagios señalaron que fueron sometidos a un test rectal.

Dicha medida también se está aplicando a las personas en cuarentena obligatoria en los hoteles, incluidos los viajeros procedentes del extranjero.

El test rectal "aumenta la tasa de detección de personas infectadas" porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias, declaró a la CCTV el doctor Li Tongzeng, del hospital You'an de Pekín.

Reacciones de miedo y burlas

Como era de esperar ante lo polémico y controvertido que resulta este test diversos internautas han expresado su sentir en redes sociales donde los comentarios de miedo y burla han abundado.

"No es demasiado doloroso, pero sí superhumillante", dijo un usuario de la red social Weibo; "Me han hecho dos exploraciones anales. En el proceso, también me tomaron una muestra de la garganta. Cada vez, temía que la enfermera se olvidara de cambiar el bastoncillo entre las dos", bromeó otro usuario de Weibo.

La CCTV dijo el domingo que no se generalizarán las pruebas rectales porque "no son lo suficientemente prácticas".