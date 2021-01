PREOCUPANTE oleada de suicidios de estudiantes empuja a ESCUELAS de Las Vegas a reabrir

El Distrito Escolar del Condado de Clark en Nevada buscará reabrir parcialmente las escuelas en respuesta al aumento de suicidios de estudiantes, informa The New York Times.

Dieciocho estudiantes del condado se quitaron la vida en los últimos nueve meses de 2020, lo que llevó a la junta escolar del condado a aprobar el regreso de algunos grados de escuela primaria y grupos de estudiantes con dificultades, a pesar de la continua propagación del COVID-19.

"Cuando comenzamos a ver el aumento en el número de niños que se quitaban la vida, sabíamos que ya no eran solo los números de COVID-19 los que teníamos que mirar", dijo el superintendente del condado de Clark, Jesús Jara.

“Tenemos que encontrar la manera de poner las manos sobre nuestros hijos, de verlos, de mirarlos. Tienen que empezar a ver algún movimiento, algo de esperanza".

De acuerdo con el superintendente, los 18 suicidios en los nueve meses en que las escuelas han estado cerradas es el doble de los registrados en el distrito escolar en todo el año anterior. El estudiante más joven en suicidarse tenía nueve años.

De acuerdo con The New York Times, el condado de Clark, que incluye la ciudad de Las Vegas, invirtió en el sistema de alerta GoGuardian Beacon luego del sexto suicidio de un estudiante. El sistema monitorea la escritura de los estudiantes en iPads proporcionados por el distrito escolar, buscando riesgos de suicidio. Se realizaron más de 31 mil alertas entre los meses de junio y octubre.

Funcionarios de Las Vegas pudieron intervenir en noviembre cuando un niño de 12 años buscó "cómo hacer una soga" en su iPad. El distrito escolar pudo comunicarse con el padre del niño que entró en la habitación de su hijo para encontrar una soga alrededor de su cuello antes de que fuera demasiado tarde.

Escuelas y universidades de todo el país luchan para ayudar a sus estudiantes. En el condado de Clark se inició recientemente un programa piloto que permitió la asesoría en persona. Se realizaron 30 intervenciones debido a que el programa identificó a los estudiantes que estaban considerando el suicidio.

"Ya no puedo recibir estas alertas. Ya no tengo palabras para decirles a estas familias. Creo en Dios, pero no puedo evitar preguntarme: ¿Estoy haciendo todo lo posible para abrir nuestras escuelas?", dijo Jara.