¿Qué significa la PALOMA en el vestido que Lady Gaga usó en la toma de posesión de Biden?

La cantante estadounidense de 34 años, Lady Gaga fue una de las figuras principales en la toma de posesión del presidente demócrata Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, pues ella fue la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos.

La intérprete de "Shallow" salió a las escalinatas del Capitolio con un vestido en negro y rojo, un atuendo muy llamativo, así como ella suele ser, pues la falda es bastante abundante, sin embargo el elemento que más llamó la atención, fue una gran paloma dorada que se colocó en el pecho.

¿Qué significa la paloma?

Se trata de la denominada "Paloma de la PAZ", o paloma de Noé para algunos, con este gesto la intérprete y también actriz dejó de manifiesto que a través de la presidencia de Joe Biden espera que su país se encuentre en paz.

Es de mencionar que a través de su cuenta de Twitter Gaga publicó un mensaje en el que hace un llamado a la paz.

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", escribió. Noticias Relacionadas Jennifer López habla en ESPAÑOL en la toma de posesión de Biden; JUSTICIA para todos: VIDEO

Lady Gaga en la toma de posesión de Biden. AP

De este modo y sin la presencia de Donald Trump, Biden rindió protesta. Es de mencionar que la cantante de origen latino Jennifer López también tuvo una participación al interpretar la canción "This Land Is Your Land", en la que tuvo un momento histórico, pues dio un mensaje en español.

"Una nación bajo Dios, indivisible, una nación con libertad y justicia para todos".

Esta fue la interpretación del himno nacional de Estados Unidos de Lady Gaga en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris.