¿Por qué Michelle Obama es tendencia luego de la toma de posesión de Joe Biden?

Durante la ceremonia de toma de protesta del presidente de 78 años Joe Biden, que ha sido atípica por muchos factores, siendo el más importante la crisis por covid-19, ya que no estuvieron presentes las multitudes que se acostumbran y tampoco invitados especiales.

En este acto tanto el presidente como la vicepresidenta, Kamala Harris, hicieron su juramento, mientras personalidades de la talla de Lady Gaga y Jennifer López estuvieron presentes para interpretar el himno de Estados Unidos, así como la emblemática canción "This Land Is Your Land".

Entre los reducidos asistentes a la ceremonia estuvieron los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, acompañados por sus respectivas esposas, siendo Michelle Obama la que ha robado la atención de las redes sociales.

Quien fuera primera dama de 2009 a 2017, fue ampliamente elogiada por su estilo para lucir en esta ceremonia.

El atuendo de Michelle Obama

La abogada de 57 años decidió utilizar un traje en color frambuesa diseñado por Sergio Hudson, el atuendo se completó con unas zapatillas estilo stilettos en color negro, su maquillaje fue sobrio, destacaron sus ojos como era de esperarse debido al uso del cubrebocas que ella utilizó en color negro.

De inmediato las redes sociales comenzaron a elogiar el estilo de la también escritora y recordaron antiguos atuendos que la colocaron como un ícono de la moda y la belleza en Estados Unidos.

Es de recordar que Michelle es atrevida en cuanto a su elección de vestuario, pero eso le ha valido buenas críticas.

Ya que hablamos de michelle obama... se acuerdan cuando uso estas botas balenciaga? ICÓNICA pic.twitter.com/CwcIl9znIJ — saintjulien (@JuliPonteprimo) January 20, 2021

Michelle Obama en redes

