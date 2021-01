Muerta de MIEDO, así estaba JLo antes de poner en alto a LATINOS en toma de posesión de Biden

La participación de Jennifer López en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos, fue muy destacada. Pero, antes de llegar a poner en alto el nombre de los latinos, la cantante pasó por algunos momentos estresantes.

A través de su cuenta de Instagram, JLo fue relatando cómo fue su llegada a Washington, el día anterior al evento, para ensayar y realizar los últimos ajustes de su presentación. En sus stories se pude ver lo emocionada que estaba, desde que se bajó del avión.

Y, apenas unas horas después de llegar a la capital del país, se cambió d ropa y se fue al Capitolio para las pruebas de audio. En sus post, la actriz lucía radiante posando con su equipo en las escaleras del lugar, y también con algunos militares que estaban resguardando el sitio.

Sin embargo, no todo era tan lindo como parecía, pues su prometido, Alex Rodríguez, confesó en una entrevista con Jimmy Fallon que ella estaba más temerosa que nunca.

“En 12 meses ha hecho la Super Bowl, el concierto de Año Nuevo y ahora la investidura... ¡Es increíble!”, declaró A-Rod, y agregó que “lo interesante es que está aún más nerviosa por actuar en Washington”.

De acuerdo con el deportista, para López esta no solo es una oportunidad de mostrar su apoyo a Biden, sino también una gran responsabilidad de representar a la comunidad latina en EU.

"Lo que más desea es, como todos nosotros, unir a la gente, inspirar”, puntualizó su novio.

El gran día

A pesar de los nervios y la emoción de Jennifer, su participación en la ceremonia fue muy especial. Primero, Lady Gaga fue la encargada de entonar el himno nacional estadounidense, y luego fue su momento de interpretar un par de canciones.

“America the Beautiful” y “This Land Is Your Land” fueron los temas elegidos. Pero, ya que sostenía el micrófono, JLo aprovechó para enviar un mensaje en español.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.- Jennifer López.

Lady Gaga también se posicionó sobre la ceremonia un día antes. "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas”, escribió.

Latinos presentes en la toma de posesión

Otras celebridades de origen latino que participarán durante los festejos del día son Eva Longoria, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda y la activista Dolores Huerta.

De igual forma, Kerry Washington y el basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar se unirán a la ceremonia para aportar diversidad.