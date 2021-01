Jennifer López y los MEMES luego de hablar en ESPAÑOL en la protesta de Biden

Tras la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, se han llevado a cabo diversas actividades antes, durante y después de dicho evento.

Así es como este 20 de enero en punto de las 12:00 de la tarde, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos, frente a una de las biblias con más historias, acompañado de su esposa Jill Biden.

Diversas figuras artísticas formaron parte de la toma de posesión de Biden, tales como Lady Gaga quien entonó el himno de Estados Unidos o Jennifer López, quien emitió un mensaje conmovedor.

Jennifer López envía mensaje en ESPAÑOL

Jennifer López, emitió un mensaje para los asistentes en español, situación que causó curiosidad entre los internautas alrededor del mundo.

López formó parte de la toma de protesta del presidente electo, Joe Biden, recitando el Juramento a la Bandera durante su presentación pero en español.

Además, la cantante interpretó This land is Your Land y America, The Beautiful, en las escalinatas del Capitolio, en una ceremonia en donde el anterior mandatario, Donald Trump, no estuvo presente.

En medio de su presentación, la cantante latina, Jennifer López, proclamó unas palabras: “una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Estos son algunos de los memes que circulan en las redes sociales:

Parte de la presentación de @JLo en la toma de posesión del presidente Joe Biden, donde cantó Así cantó 'This Land Is Your Land' .#MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico uD83CuDFA7



(uD83CuDFA5 @TelemundoNews ) pic.twitter.com/AHhGa81mHj — Molusco uD83CuDFA7 (@Moluskein) January 20, 2021

Jennifer López hablando en español en el Capitolio pic.twitter.com/1xip4tNZUZ — The Female Group (@LaGrupaOficial) January 20, 2021

Jennifer lopez en el medio de la INAUGURACIÓN DE BIDEN, GRITA EN ESPAÑOL POR MICRÓFONO.



Los que la contrataron: pic.twitter.com/QGyUvTXNi4 — Tomas Pietravallo (@TPietravallo) January 20, 2021