Jennifer López habla en ESPAÑOL en la toma de posesión de Biden; JUSTICIA para todos: VIDEO

Este 20 de enero es un día histórico para Estados Unidos, pues el demócrata Joe Biden asumió la presidencia a los 78 años de edad luego de unas disputadas elecciones en contra del ahora expresidente Donald Trump.

Justo antes de que el ahora presidente 46 estadounidense hiciera su juramento en la escalinata del Capitolio, la representación latina estuvo a cargo de Jennifer López quien interpretó el emblemático tema "This Land Is Your Land".

Durante su interpretación la cantante de origen puertorriqueño y crecida en El Bronx, sorprendió por las palabras que pronunció en español:

Las palabras de Jennifer Lopez al terminar la canción: “¡Con libertad y justicia para todos!” pic.twitter.com/ilqaX8x044 — El HuffPost (@ElHuffPost) January 20, 2021

Con esas palabras la célebre cantante y actriz, representante de toda la comunidad latina en aquel país, hizo un llamado para que los suyos sean escuchados por el Ejecutivo de Estados Unidos.

Es de recordar que en esta ceremonia el expresidente Donald Trump no se presentó, muy temprano salió de la Casa Blanca y abordó un helicóptero.

En la ceremonia están presentes Barack Obama, Bill Clinton y George Bush, acompañados de sus respectivas esposas.

Además también en la ceremonia estuvo presente la cantante Lady Gaga, quien interpretó el himno nacional de Estados Unidos.