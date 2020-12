¡Increíble! Descubren que Mesopotamia y Egipto no fueron los primeros en inventar la ESCRITURA

De acuerdo con las declaraciones del arqueólogo fracés François Desset del Laboratorio Archéorient de Lyon, ha logrado descifrar antiguos manuscritos procedentes de Irán, los cuales permanecieron ininteligibles desde su descubrimiento en 1901.

Este primer descubrimiento se remonta al tercer milenio antes de Cristo, periodo que dio origen al lenguaje escrito; recordemos que los antiguos jarrones adornados con misteriosos símbolos, tienen alrededor de 4 mil 400 años.

Estos jarrones fueron hallados durante las obras arqueológicas en la ciudad de Susa, al sudoeste del actual Irán, sin embargo, durante 120 años, la comunidad científica y especializada, no logró descifrar qué representaban los signos.

Fue hasta el pasado 27 de noviembre que Desset anunció que finalmente lo logró, mismo que abrió camino a nuevos conocimientos sobre el Oriente Medio y específicamente en el origen de la escritura, pues hasta ahora, los sistemas de escritura más antiguos conocidos corresponden a Mesopotamia y los jeroglíficos de Egipto, sin embargo, se determinó que fueron otros sistemas los iniciales.

"Encontramos que alrededor del 2.300 a. C. existía un sistema de escritura paralelo en Irán y que su versión más antigua, llamada escritura protoelamita (3.300 a. C. - 2.900 a. C.) se remonta a los primeros textos cuneiformes mesopotámicos", explicó Desset en la revista Sciences et Avenir.